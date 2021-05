Eric Meijers ziet NEC promoveren: 'Alles valt momenteel onze kant op'

"Het onmogelijke wordt mogelijk", denkt de trainer van Spakenburg, die woont op een steenworp afstand van De Goffert. "Wie had dat twee weken geleden gedacht? Maar alles valt momenteel onze kant op, de kant van NEC. Dat gebeurt soms, dat kun je niet uitleggen."

Desalniettemin lijkt NAC in het voordeel. "Ja, mede omdat ze thuis spelen, is het 60/40 in het voordeel van NAC. Maar NEC heeft aan die veertig procent genoeg, want het zit gewoon mee nu. Ik weet niet hoe ze zich gaan voorbereiden, maar dat maakt in deze fase niks meer uit. Het maakt nu ook niet meer uit wat je doet. Of je tot morgenvroeg doortraint, met z'n allen gaat sjoelen of honderd penalties gaat nemen. Als je in die flow zit, werkt dat zo."

Vader bij NEC en NAC

Het is een hele bijzondere wedstrijd voor de 57-jarige Nijmegenaar. Zijn vader Pauke Meijers speelde voor beide clubs. "Hij speelde voor NAC, toen hij van Feyenoord kwam als een grote speler. Hij heeft daar niet zo lang gespeeld en bij ons aan tafel ging het ook niet zo vaak over NAC. Maar wel over NEC en Feyenoord. Met die clubs zijn wij grootgebracht."

De trainer ziet dat bij NEC momenteel alles klopt. "NEC is meer een team. Bij NAC zie ik meer mannetjes. En Steijn, de trainer, die roept dat NAC meer een eredivisieclub is dan Emmen. Maar NAC heeft nog niks en is nog geen eredivisieclub. En die premie die de spelers daar in het vooruitzicht is gesteld, is voor NEC ook een goed signaal. Want dat geeft een andere druk. Die is in Breda groter. De druk in Nijmegen is ook groot, maar niet zodanig dat de groep verkrampt. Bovendien heeft NAC al het hoogtepunt gehad tegen Emmen. Het ultieme moment voor NEC moet nog komen."

NEC'ers hebben reden tot juichen Foto: Omroep Gelderland

"Binnen NEC blijft iedereen ook rustig. Niemand doet gekke uitspraken. De staf doet zijn werk goed. Iedereen blijft nuchter en er is een goede focus. Daar speelt Ron de Groot natuurlijk een belangrijke rol bij. En wat ook belangrijk is: NAC heeft misschien iets meer kwaliteit, maar in de play-offs wint meestal het beste team. En dat is NEC. NAC had tegen Emmen ook wel iets onverzettelijks, maar ik zie daar toch meer haantjesgedrag."

Pieken

Meijers vindt NEC een echte eredivisieclub. "Daarom had ik ook moeite met dat Calimero-gedrag en heb ik altijd geprobeerd om er positieve druk op te zetten. We hebben twintig jaar achter elkaar in de eredivisie gespeeld, van 1994 tot 2014. Het is in de play-offs een kwestie van op het juiste moment pieken. Die prachtige goal van Bart van Rooij blijft je alleen bij, als je ook promoveert."

"Bij NEC is meer duidelijkheid. Ik verwacht dat ze met dezelfde elf gaan spelen. Maar het kan van toeval afhangen. Een rode kaart, een strafschop. Als NEC lang de nul kan houden dan valt het wel weer onze kant op. En dan loop ik zondagavond rond een uur of tien even naar de overkant, als de bus dan terugkomt uit Breda."