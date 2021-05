Attracties zijn klaar voor het pinksterweekend. Maar nu het weer nog...

We mogen zaterdag blij zijn als we de 12 graden halen. De bewolking overheerst vooral in de ochtend, de zon komt er misschien in de middag nog even aan te pas. Zondag en maandag stijgt de temperatuur iets, maar stevige buien blijven op de loer liggen. Er wacht ons al met al een fris pinksterweekend met slechts een bijrol voor de zon en de lente.

"De berichten zijn niet gunstig", vreest Rene Swienink van Doolhof Ruurlo. "Ons reserveringssysteem is nog bijna leeg, terwijl er 15 bezoekers per kwartier gereserveerd mogen worden, plus een beperkt aantal spontane bezoekers." Gelukkig voor het doolhof was het hemelvaartweekend al mooi druk.

'Het is wat het is'

Directeur Jeroen Buter van kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn reageert gelaten. "Ik verwacht niet dat het druk wordt. Het is wat het is."

Het zit de parken met attracties in de buitenlucht niet mee, stelt Buter vast. "Door corona mochten we geruime tijd niet open en nu het wel mag, speelt het weer parten. Ik hoop dat het wat droger blijft dan voorspeld. We maken er het beste van."

Op de eerste dag van de heropening werd het Apeldoornse park getroffen door een stroomstoring. Bezoekers moesten woensdag uit attracties worden gehaald.

Campings kampen met annuleringen, omdat gasten door het regenachtige weer besluiten weg te blijven. "Maar we hebben toch veel plekken bezet", zegt Emile Buning van SVR Camping Leurdink in Meddo.

In de aanloop naar Pinksteren kon Buning de vijftien plaatsen 'wel vijf keer' kunnen vullen. "Mensen willen er graag uit. Maar door het slechte weer hebben ook mensen geannuleerd."

Dit weekend, zegt de campingbaas, is het gezellig druk op de camping met maar een paar lege staplaatsen.

'Echte kampeerders storen zich niet aan een regenbui'

In Groesbeek is De Groote Flierenberg voor 95 procent vol. "Echte kampeerders storen zich niet aan een regenbui", zegt Maria Vaassen-Peters van de camping aan de Zevenheuvelenweg, die spreekt van een fijne bezetting met Pinksteren.

"Natuurlijk komen mensen soms door slecht weer niet opdagen. Dan melden ze zich af, wij rekenen geen annuleringskosten. Maar er zijn in de regio ook veel toeristen die rondrijden en een plek zoeken. Ik maak me geen zorgen, dit weekend."