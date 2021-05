'Gemeenten kunnen meer helpen voor betere dekking voor bereikbaarheid 112'

De discussie rondom goed functionerende mobiele telefonie is weer opgelaaid omdat deskundigen zeggen dat het onderzoek hiernaar is verouderd. Zes jaar geleden werd de bereikbaarheid van 112 getest. Dat werd toen vooral ingegeven door zorgen in de oostelijke buitengebieden van Gelderland en Overijssel, over de slechte bereikbaarheid van het noodnummer op mobieltjes. Het aantal geslaagde testoproepen lag destijds op 89,7 procent en dat gaf geen aanleiding tot acute maatregelen.

100 procent dekking niet mogelijk

De cijfers van het rapport zijn niet meer van deze tijd, waarin het streven van de overheid is om 98 procent dekking te krijgen. Honderd procent is technisch niet haalbaar. Volgens Bongenaar is er sinds het rapport van 2015 veel veranderd en wordt er ook hard gewerkt om het mobiele netwerk in Nederland dekkend te krijgen en zo goed mogelijk te laten functioneren.

Bekijk hieronder het gesprek in de uitzending van De week van Gelderland over mobiel bereik.

"Maar wat we de laatste jaren ook steeds meer merken is een negatieve klank rond mobiel bellen", zegt de directeur van Monet. "Mensen zijn bang voor straling en 5G. Maar we zullen het wel samen moeten doen. Als je een goed netwerk wilt, dan heb je ook opstellocaties en masten nodig. Als je die altijd tegenhoudt of net de verkeerde plek krijgt toegewezen, dan wordt het ook heel lastig om overal een goed mobiel netwerk te krijgen."

Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland kent de voorbeelden van noodsituaties in de buitengebieden waarbij 112 niet bereikbaar was door slechte mobiele verbindingen. Deze situatie deed zich onder meer voor bij een woningbrand. Van Oostrum heeft er begrip voor dat een goed netwerk lastig is tot op iedere laatste- en meest afgelegen boerderij, maar hij pleit al wel jaren voor meer dekking en hogere kwaliteit.

Burgemeester begrijpt kritiek

Toch heeft de burgemeester ook wel begrip voor de kritiek van Bongenaar: "We werken zo actief mogelijk mee, maar ook wij merken weerstand bij bewoners. We krijgen dan het verzoek om alsjeblieft zo snel mogelijk met een extra mast te komen, 'maar dan niet op die plek en ook niet op die plek'. Ja, dan wordt het ook moeilijk."

Volgens Bongenaar neemt de vraag naar goede mobiele telefoonnetwerken nog steeds enorm toe, maar wordt het op deze manier steeds lastiger om goeie locaties te vinden. Voor de hoogst mogelijke dekking en de beste kwaliteit blijft er volgens hem vooralsnog maar één weg: "Meer opstelpunten en continu uitbreiden van capaciteit is gewoon simpelweg nodig als je wilt dat het verbetert."