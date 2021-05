Tweede prik AstraZeneca kan eerder gezet worden, huisartsen eerder bevoorraad

De Gezondheidsraad adviseerde gisteravond dat de tijd tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca ook korter kan dan 12 weken. De raad adviseert nu tussen de 4 en 12 weken aan te houden, en dat advies neemt het ministerie van Volksgezondheid over.

Dat betekent dat mensen die nog wachten op hun tweede prik met AstraZeneca, die eerder zouden kunnen krijgen. Huisartsen krijgen de vaccins daarvoor 2 tot 4 weken eerder dan gepland, uiterlijk eind juni, zegt het ministerie. Dat is wel afhankelijk van de leveringen van de fabrikant.

Of deze mensen ook echt hun prik eerder kunnen krijgen, is afhankelijk van de huisartsenpraktijk. Die moet gemaakte afspraken daarvoor omgooien. De Landelijke Huisartsen Vereniging zag de bui vanochtend al hangen en zei dat het verzetten van de prikafspraken geen verplichting moet worden.

Fijn, maar ook veel geregel

Huisartsen in Gelderland reageren wisselend op het nieuws. “Dat is fijn voor ons, want we hadden een aantal plukjes patiënten die we op verschillende data hadden ingepland. Nu zouden ze allemaal op 1 datum kunnen komen”, reageert Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen. “Dan zouden veel mensen de tweede prik al voor de zomervakantie kunnen krijgen. Anders was dat pas in september en dan zouden we nog de hele vakantie overladen worden met vragen van patiënten of het niet eerder kan.”

Andere huisartsen twijfelen. “Het is alweer de derde keer dat we afspraken moeten verzetten. Het betekent een enorme verwarring. In onze regio alleen al moeten duizenden afspraken afgezegd worden, opnieuw gepland worden, roosters moeten veranderen. Tja, daar moeten wij het over gaan hebben”, zegt huisarts Marijn van der Velden uit Dieren.

'Wachten al lang genoeg'

Ouderenbond ANBO hoopt dat 60-plussers nu sneller een tweede prik kunnen krijgen. “Ze wachten al lang genoeg. Mensen met geboortejaar 1966 kunnen zich nu al aanmelden voor een vaccinatie bij de GGD, terwijl de 60- tot 64-jarigen tussen wal en schip vallen”, zegt woordvoerder Renate Evers. “Er wordt heel strikt vastgehouden aan de vaccinatiestrategie, dat deze groep bij de huisarts moet en AstraZeneca moet krijgen. Als we dan daaraan vasthouden, dan zijn we ook wel blij als die groep zo snel mogelijk klaar is.”

Ook GGD's, ziekenhuizen en zorginstellingen vaccineren met AstraZeneca. Zij doen het zorgpersoneel. De GGD haalt in ieder geval alle afspraken voor een tweede prik die al gepland zijn voor ergens ná 21 juni, naar voren naar uiterlijk 20 juni.

Mensen geboren tussen 1956 en 1960 worden gevaccineerd door hun huisarts en krijgen geen uitnodiging van de GGD. Die keuze is ooit gemaakt, omdat AstraZeneca helemaal in het begin nog niet goedgekeurd was voor 65-plussers. Toen is ervoor gekozen AstraZeneca alvast in te zetten voor de groep van 60 tot 64 jaar. Dat is zo gebleven, ook toen AstraZeneca wel werd goedgekeurd voor 65-plussers en later zelfs werd afgekeurd voor 60-minners.