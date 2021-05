Dinsdag gaat de nachttrein naar Wenen weer rijden na 5 jaar

De Nightjet, zoals de nachttrein heet, rijdt vanaf volgende week elke avond naar München, Innsbruck en Wenen. In omgekeerde richting komt elke ochtend een nachttrein in Nederland aan. Het traject gaat in Nederland langs Arnhem, Utrecht en Amsterdam.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven verwelkomt de eerste trein dinsdagochtend in Amsterdam.

Klimaat

Met de komst van de Nightjet is Nederland sinds 2016 weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen. Een van de redenen om weer te investeren in de nachttreinen is het klimaat, zegt de NS. Een enkele treinreis van Wenen naar Amsterdam zou bijna 100.000 kilo CO2-uitstoot besparen in vergelijking met een vliegreis.

Tickets zijn te koop vanaf dertig euro voor een zitplaats en vanaf zestig euro voor een ligplaats. De verbinding zou eigenlijk starten per 13 december 2020. Door de coronamaatregelen in de diverse landen was dit niet mogelijk.

