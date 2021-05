Man uit Eerbeek aangehouden in groot onderzoek drugsgrondstoffen

Geld dat in beslag is genomen tijdens het onderzoek Foto: Politie

Een man uit Eerbeek is dinsdag aangehouden voor de handel in grondstoffen voor drugs. De aanhouding is onderdeel van een groot onderzoek.

In het onderzoek naar de handel zijn zes huiszoekingen gedaan, waaronder in de dorpskern in de gemeente Brummen. Ook is er beslag gelegd op een grote hoeveelheid geld, een vuurwapen en drie dure auto’s. Een man uit het Zuid-Hollandse Piershil is dezelfde dag gearresteerd. Beiden worden verdacht van de betrokkenheid bij de illegale handel in chemicaliën.

Zesduizend kilo

In hetzelfde onderzoek werd eerder onder andere een grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen ontmanteld. De politie kwam de verdachten op het spoor door een offerteaanvraag bij een chemicaliënleverancier voor bijna zesduizend kilo N-Hexaan, een stof die vaak gebruikt wordt in drugslaboratoria. Volgens de politie wordt door de chemicaliënbranche steeds vaker meldingen gemaakt van ongebruikelijke transacties.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter commissaris in Rotterdam.