Zorgverleners rennen voor het goede doel

Corona staat even niet centraal bij een aantal medewerkers van ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Toch zit een rustig Pinksterweekend er niet in voor het Roparunteam van het ziekenhuis. De collega's lopen 360 kilometer hard voor het goede doel; zaterdagochtend vroeg begonnen ze aan hun trainingsloop voor het sportieve evenement, dat in oktober gehouden wordt.

De Roparun zamelt geld in voor de zorg voor mensen met kanker. De estafetteloop van onder meer Parijs en Bremen naar Rotterdam wordt traditioneel tijdens Pinksteren gehouden, maar is door corona naar oktober verplaatst. Het team van het ziekenhuis besloot om in plaats daarvan een tweedaagse trainingsloop te houden voor het sportieve evenement. In totaal bestaat het Roparunteam uit ongeveer 25 mannen en vrouwen. Zo'n tien teamleden werken in ziekenhuis Rivierenland, van verpleegkundige tot ICT'er.

Ook digitale variant

Rondom de loop worden verschillende acties gehouden om geld in te zamelen. De uitvalsbasis is Kapel Avezaath. De lopers en fietsers leggen rondom Tiel rondes van zo'n 50 kilometer af. Het ziekenhuisteam is niet het enige die dit weekend in actie komt. De organisatie van de Roparun biedt namelijk met Pinksteren een digitale variant aan, maar de sportievelingen uit het Rivierengebied zagen meer in een echte, fysieke training.

Ruim 920.000 euro ingezameld

Dat allemaal ter voorbereiding op de Roparun. Er doen dit jaar zeker 185 teams mee, die inmiddels ruim 920.000 euro hebben binnengehaald. Naast de sportieve inspanning, moet er namelijk ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het goede doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors.