Deskundige: 'Rechtspraak nodig over blinde vlekken 112-bereikbaarheid'

Mensen in gebieden met slecht bereik op hun telefoon zouden aangifte kunnen doen als ze via hun provider 112 niet kunnen bereiken. Volgens Jan Smits, emeritus hoogleraar Recht en Techniek aan de TU Eindhoven, zou het goed zijn als daar eens wat rechtspraak over kwam.

Dat zegt Smits naar aanleiding van de talkshow Gelderland Belt. Providers plegen volgens de wet een delict als ze de bereikbaarheid van 112 voor hun klanten niet op orde hebben. "Maar daar gebeurt vaak niks aan, terwijl daar wel juridische mogelijkheden voor zijn." Inwoners van plaatsen waar niet overal 112 gebeld kan worden, zoals bijvoorbeeld IJzevoorde, zien vaak met lede ogen aan dat er weinig wordt gedaan aan de 'blinde vlek' van de provider.

Zorgplicht

"Maar providers zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat er buitenshuis overal in Nederland 112 gebeld kan worden. Telecomaanbieders moeten voorzieningen treffen om een ononderbroken verbinding met het alarmnummer te realiseren. Is dit in een bepaalde gemeente niet het geval, dan kun je juridische stappen nemen", zegt de emeritus hoogleraar.

De overheid heeft een zorgplicht en zou zelf kunnen optreden tegen het economisch delict. "Maar als dat niet gebeurt kunnen burgers zelf bijvoorbeeld ook aangifte doen." Een veel gehoord argument in 'geen 112' situaties, is vaak dat de natuurkunde niet meewerkt. "Uitspraken van rechters in verschillende situaties zouden de discussie daarover richting kunnen geven", vindt Smits, maar dan zijn er wel eerst rechtszaken nodig.

Onderzoek naar mobiel bellen 112 is verouderd

Op hoeveel plekken in Nederland er geen 112 gebeld kan worden, is op dit moment gissen. In 2015 is hier door Agentschap Telecom en TNO voor het laatst onderzoek naar gedaan. Uit dat rapport bleek onder andere dat het aantal geslaagde testoproepen op 89.7 procent lag. Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging en CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart, pleiten voor een nieuw onderzoek

Van der Plas: "Voordat je iets kunt oplossen, moet je weten hoe het precies zit. Je moet werken met actuele informatie en niet met aannames en theoretische modellen die in de praktijk niet blijken te kloppen."

Dinsdag gaat de fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging dit aankaarten in de Tweede Kamer. Ze krijgt bijval van het CDA. Ook inhoudelijk wordt het meer dan zes jaar oude rapport in twijfel getrokken.

300 'Geen112' reacties

Na een oproep kreeg Omroep Gelderland ruim 300 reacties van mensen die problemen hebben met mobiel bereik in de provincie. Die klachten zijn hieronder in kaart gebracht.

