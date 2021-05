Tot 13 jaar cel Winterswijkers en Harderwijker na woningovervallen

De drie mannen werden in de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot celstraffen tot dertien jaar. Foto: Omroep Gelderland

De mannen pleegden de woningovervallen in Ermelo en Vierhouten, maar maakten zich ook schuldig aan een poging tot een ramkraak en een poging tot afdreiging, een soort afpersing, in Harderwijk. Daarnaast zijn de mannen veroordeeld voor verschillende inbraakpogingen, een diefstal in Nunspeet en een bedrijfsinbraak in Gaanderen.

Wisselende straffen

Een 24-jarige man uit Winterswijk, die bij alle misdrijven betrokken is volgens de rechter, krijgt hij de hoogste celstraf: 13 jaar. Een 23-jarige man uit Harderwijk krijgt 10 jaar celstraf voor onder andere twee overvallen. De laagste straf, van 8 jaar, is voor een 21-jarige man uit Winterswijk die bij de minste misdrijven betrokken was.

Het trio moet ook een schadevergoeding betalen aan meerdere slachtoffers. Deze bedragen lopen tot in de tienduizenden euro's. In de straf woog de rechter mee dat de drie mannen planmatig en berekenend te werk gingen. Dat de veroordeelden schaamteloos praten over de misdrijven, en de slachtoffers grote angst, pijn en schade is aangedaan laat de rechtbank zwaar wegen.