Nog meer schimmelproblematiek in Arnhem

De schimmelproblematiek in huurwoningen blijft niet beperkt tot Presikhaaf. In Malburgen hebben huurders van enkele tientallen huizen van woningcorporatie Volkshuisvesting dezelfde problemen, met gezondheidsproblemen als gevolg.

“Ik ben in vier jaar tijd van astma naar COPD 2 gegaan”, zegt bewoner Margret van Soest. “Ik heb een klein kind, dat is vier jaar oud en ook al vier jaar ziek. Altijd verkouden, luchtweginfecties.” Haar buurvrouw Linda ervaart dezelfde problemen. “Mijn zoontje is nu dertien maanden, waarvan hij al twaalf maanden ziek is.”

De problemen, die niet bij iedereen deze gevolgen hebben, duren al enkele jaren en zijn bekend bij Volkshuisvesting. Die zegt er wat aan te willen doen, maar geeft aan dat dat niet makkelijk is. “Schimmel en vocht is een heel lastig probleem”, zegt directeur-bestuurder Liesbeth van Asten. Volgens haar zijn er meerdere oorzaken te noemen zoals de ouderdom van de woningen en of er al eerder geïsoleerd is, maar ook het aantal mensen dat er woont en hoe er geventileerd wordt kan een oorzaak zijn. “Het hangt een beetje af van elke situatie wat nu de oorzaak is”, aldus Van Asten

Actie voor onderhoud

De SP voert actie om de woningen opgeknapt te krijgen en heeft een vermoeden hoe het komt dat deze problemen iedere keer opduiken. “Wij denken dat er te weinig contact is met de mensen, want dat is wat we wel telkens horen, dat er weinig naar hen wordt geluisterd”, zegt raadslid Sarah Dobbe. De fractie maakte een zwartboek en bood dat aan bij de verhuurder. Die heeft daarop actie ondernomen, zegt Van Asten. “De huishoudens uit het zwartboek gaan we bezoeken om te horen ‘wat speelt er nu?’ en zodoende ook weer wat meer feeling te krijgen met de buurt.”

De huurders merken dat er geen onwil zit bij de verhuurder. Van Soest: “Ze willen er wat aan doen, maar het vlot niet.” Volkshuisvesting heeft de tweede helft van mei vrijgemaakt om in gesprek te gaan met de bewoners en de problemen aan te pakken. “We zijn heel erg blij dat zij zeggen dat ze de problemen willen aanpakken, maar we blijven wel mee kijken”, sluit Dobbe af.