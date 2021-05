Meestervoorspeller zet in op NEC: 'Ze zitten in een flow'

Geduldig blijven, afwachten en rust bewaren. Dat was het devies van De Jongh toen hij voorafgaand zijn licht liet schijnen op het duel met Roda JC. NEC voerde dat donderdagavond tot in de puntjes uit en ook voor komende zondag is de coach, die eerder dit jaar viral ging met een spraakmakend interview, hoopvol gestemd. "Kijk, ik zeg je heel eerlijk: NAC is de favoriet. Ze hebben de betere spelers, een hoger budget en ze spelen thuis met fans, maar het zou mij dus niets verbazen als NEC daar zondag toch wint. NAC mag dan de betere spelers hebben, maar NEC heeft collectief. Ze zitten in een flow."

Wordt NAC de druk te veel?

Daar komt volgens de trainer, die momenteel in Mozambique zit, nog bij dat er bij NAC ontzettend veel druk op zit. "Ze draaien een moeizaam seizoen, maar de druk om te promoveren is daar veel hoger. Ook hun trainer loopt de hele tijd te zeggen dat ze in de eredivisie thuishoren, dat ze een grote club zijn. Kijk, dat zijn ze wel natuurlijk, maar zo gooi je als trainer er nog een hoop druk op bij je spelers."

Waar NEC donderdag de steun had van supporters in het stadion, heeft NAC zondag juist dat voordeel. Toch kan dat voordeel ook een nadeel worden. "Als het niet loopt, of als het heel lang 0-0 blijft, dan kan dat publiek ook tegen je werken, natuurlijk", weet De Jongh.

Volgend jaar NEC-Vitesse zou fantastisch zijn

Er is volgens The Champ maar één manier waarop het voor NEC fout kan gaan. "Als je in twee play-offwedstrijden zeven goals maakt en je krijgt er nul tegen, dan heb je het gewoon goed voor elkaar, dat is heel simpel. Dus dat moeten ze blijven doen. Zorgen dat je rustig blijft, dat de organisatie goed staat en dat je toeslaat als zij risico gaan nemen."

En als ze die opdracht uitvoeren, komt het volgens de meestervoorspeller goed. "Ik zou het fantastisch vinden als we volgens jaar weer een NEC-Vitesse hebben, ik hoop dat NEC het haalt, het zou me niets verbazen."

Peptalk van Champ: 'Believe in jezelf!'

Voor de wedstrijd tegen Roda JC sprak De Jongh een videoboodschap in voor de mannen van NEC. Een peptalk die blijkbaar zijn vruchten afwierp, dus vroeg wij The Champ om een nieuwe boodschap voor NEC. Bekijk het hieronder: