Woonhotels voor werknemers heet hangijzer in Geldermalsen

Een nieuw plan van de gemeente West Betuwe regelt allerlei zaken rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar het hete hangijzer is de grootschalige huisvesting van de werknemers van een drietal grote werkgevers.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder

Frank van Gool van Otto Workforce heeft zo'n duizend mensen aan het werk in de distributiecentra van Albert Heijn en Blokker in Geldermalsen. Al jaren zou hij graag huisvesting realiseren in de buurt van deze bedrijven op bedrijventerrein Hoge Weide.

Fysiek zwaar

Het merendeel van zijn personeel woont op een reisafstand van 32 kilometer of meer. Ze zijn een half uur tot een uur onderweg. "Order picken is niet het lichtste werk", zegt Van Gool. "Het is fysiek zwaar. Dan heb je een hele dag of nacht lang gewerkt en dan moet je ook weer een uur terug. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat je het echt regionaal moet gaan oplossen."

In de regio neemt de druk op Geldermalsen ook toe. Veel van de circa vijfhonderd uitzendkrachten die werken bij veiling Fruitmasters, wonen in Tiel. Hiervoor heeft uitzendbureau VDU veel reguliere gezinswoningen opgekocht. Tiel stelt paal en perk aan de verkamering en wil inzetten op drie grote woonlocaties voor arbeidsmigranten. Maar dit ligt gevoelig en de vraag is of Tiel ook de huisvestingsvraag van de Geldermalsense werknemers moet oplossen. VDU heeft daarom het plan om zowel in Tiel als bij de veiling in Geldermalsen een groot woonhotel te bouwen.

Gemeenteraad terughoudend

In een nieuwe beleidsplan heeft West Betuwe twee grote woonlocaties opgenomen voor in totaal zo'n 550 arbeidsmigranten. "Het is nog geen goedkeuring voor die plannen", benadrukt wethouder Annet IJff. "Maar we geven wel de ruimte aan deze partijen om werk te maken van zo'n initiatief."

Een meerderheid van de gemeenteraad blijkt er echter nog niet klaar voor. Op aangeven van de grootste coalitiepartijen SGP en Dorpsbelangen wordt er waarschijnlijk een werkgroep ingesteld die eerst alle aspecten van zo'n grootschalige huisvesting gaat bestuderen, voordat het in een plan wordt opgenomen.

Beeldvorming

Een beetje teleurstellend wel voor IJff. "Ik denk dat je juist met grootschalige huisvesting veel meer voorzieningen kunt treffen om te zorgen dat mensen daar ook ontspannen kunnen wonen", zegt zij. "Je kunt zorgen voor een beheerder op die locatie. Er zitten echt voordelen aan. Maar de beeldvorming van een grote groep mensen die overlast veroorzaakt, dat speelt ook."

Woontorens kunnen er in enkele weken staan

Het idee is dat de raad eerst een kijkje komt nemen. Van Gool zal de raad van West Betuwe met open armen ontvangen. Sinds 2019 bestiert hij ook een bedrijf dat de huisvesting verzorgt. Verspreid door het land zijn er inmiddels al een tiental locaties gerealiseerd. Bij het hoofdkantoor in Venray staat de nieuwste aanwinst: de Kafra Tower. Een modulair opgebouwd woonhotel voor zo'n 90 arbeidsmigranten.

Van Gool wil in Geldermalsen drie van deze towers neerzetten. De bouw en inrichting kost in totaal zo'n acht weken. Maar de angel zit hem uiteraard in de procedures: het mogelijk maken door de gemeenteraad en het traject met omwonenden. De uitzendbaas is hoopvol: "We hebben het in gemeentes waar het geolied loopt binnen zeven maanden kunnen realiseren. Ik denk dat dat ook in een gemeente als West Betuwe zeker moet kunnen."