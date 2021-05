Veel roofvogels kunnen niet zonder hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten zijn vaak een sta in de weg voor een mooi uitzicht. Maar de stalen pilaren zijn om meerdere redenen onmisbaar. Sommige diersoorten kunnen niet zonder de bouwwerken. Dat geldt onder meer voor de slechtvalken en boomvalken in ons land. Daarbij gaat het de vogels niet om het uitzicht.

Op een van de armen van een hoogspanningsmast bij Niftrik is een grote broedkast geplaatst. Slechtvalken hebben besloten om daar dit jaar hun jongen groot te brengen, vertelt ecoloog Pieter Baalbergen tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Zonder dit soort plekken zouden er nauwelijks broedende slechtvalken in ons land zijn. De broedkast in de mast bij Niftrik werd geplaatst nadat de valken mensen aanvielen.

Niet alleen slechtvalken, maar ook zwarte kraaien, buizerds, torenvalken en ooievaars broeden graag in hoogspanningsmasten. Valken maken handig gebruik van de kwaliteiten van andere vogelsoorten, vertelt Baalbergen.

Zwarte kraaien bouwen ieder jaar een nieuw nest. Om te voorkomen dat de nesten uit een hoogspanningsmast vallen, maken de vogels vaak gebruik van een hoekprofiel. De kraaien verzamelen alles wat ze tegenkomen voor de bouw van het nest, vertelt Baalbergen. Zelfs stukjes prikkeldraad worden gebruikt. Die creativiteit zorgt ervoor dat de nesten goed bestand zijn tegen de wind op grote hoogte.

Ook boomvalken zijn blij met hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten zijn met name belangrijk voor de boomvalk, stelt vogelonderzoeksorganisatie SOVON in Nijmegen. Drie op de tien boomvalken broedt in ons land in een hoogspanningsmast. Nest als slechtvalken bouwen ook boomvalken zelf geen nest, maar maken ze gebruik van oude nesten van onder meer de zwarte kraai. De hoge masten hebben meerdere voordelen voor de vogels. Ze zijn een mooi vertrekpunt voor de jachtvluchten, zegt SOVON. Ook zien ze vijanden eerder aankomen en kunnen ze die, dankzij de open ruimte, beter wegjagen. De boomvalk staat in ons land op de Rode Lijst van zeldzame diersoorten. Boomvalken die geen gebruik maken van de hoogspanningsmasten nestelen in een boom, maar ook dan maken de vogels gebruik van al bestaande nesten.

Is de straling niet slecht voor de dieren?

Door de kabels stromen enorme hoeveelheden elektriciteit. Net als mensen kunnen ook dieren de aanwezigheid van die magnetische velden waarnemen. Wat dat doet met de gezondheid van dieren is in veel gevallen niet duidelijk. Wel blijkt uit onderzoek dat hoogspanningslijnen niet van invloed zijn op de hoeveelheid melk die koeien geven. Het leidt ook niet tot geboorteafwijkingen bij kalveren, meldt TenneT. Op het broedgedrag van vogels die gebruik maken van de hoogspanningsmasten en de ontwikkeling van hun jongen heeft het volgens de netbeheerder ook geen invloed.

Stroomstoringen voorkomen

Om stroomstoringen en andere problemen te voorkomen, worden bepaalde delen van de hoogspanningsmasten zo aangepast dat ze niet aantrekkelijk zijn om in te nestelen. Zo wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld vogelpoep of nestmateriaal op de kabels komt. Omdat het om beschermde vogels gaat, mogen maatregelen alleen worden genomen als er aan strenge regels wordt voldaan. Nesten mogen in veel gevallen dan ook niet zomaar worden verwijderd. Mocht het niet anders kunnen, dan gebeurt dat onder begeleiding van een ecoloog.

