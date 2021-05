Nieuwe oproep aan minister om in te grijpen in geitenkwestie

Minister Tamara van Ark moet de regie in de situatie rond geitenhouderijen niet bij de provincies laten. Dat stelt de Partij voor de Dieren in een nieuwe reeks Kamervragen. De politieke partij dringt opnieuw aan op ingrijpen vanuit Den Haag.

Kamerlid Evan van Esch wijst Van Ark - minister voor Medische Zorg en Sport - namens haar partij op het feit dat de geitenstop in Gelderland ter discussie staat en dat GGD-toxicoloog de Gelderse Statenleden deze week gewaarschuwd heeft dat het medisch onaanvaardbaar is om de geitenstop op te heffen.

De Partij voor de Dieren verwacht dat de minister zich inzet om te voorkomen dat de geitenstop in Gelderland wordt opgeheven, om daarmee te voorkomen dat deze medisch onaanvaardbare situatie ontstaat.

'Sector zo lang op slot is ongezonde situatie'

Volgens de partij zet boerenbelangenorganisatie LTO de Gelderse politiek onder druk om de geitenstop te versoepelen, omdat het een "een ongezonde situatie” zou zijn dat de sector nu al vier jaar op slot zit. SGP-statenlid Gerrit Averesch zei daarover eerder tegen Omroep Gelderland: "Kun je een sector zo lang op slot houden voordat er duidelijkheid is?" Als het RIVM niet kan aangeven wanneer ze met resultaten komen - en of ze 2024 halen - vind ik het onverantwoord om een sector in een wurggreep te houden." De partij wil van de minister weten wat ze van die door de LTO uitgeoefende druk vindt.

Verder stelt de Partij voor de Dieren dat de explosieve groei van het aantal geiten in Gelderland zorgt voor een ongezonde situatie en wil weten of de minister die mening deelt. De kamerfractie wil ook weten of er nog andere provincies zijn waar geitenstops ter discussie staan.

'GGD-advies biedt geen bescherming'

Van Esch vraagt zich ook af of de minister erkent dat het feit dat het GGD-advies om geen geitenbedrijven toe te laten in een straal van twee kilometer rondom woonwijken, slechts is opgenomen in een vrijblijvende handreiking die het bevoegd gezag al dan niet kan gebruiken bij de besluitvorming en zo geen daadwerkelijke bescherming biedt tegen de gezondheidsrisico’s.

Die erkenning vraagt ze de minister ook over het gegeven dat ondanks het feit dat de groei van de geitenhouderij lijkt af te vlakken, dit nog altijd betekent dat het aantal geiten toeneemt en daarmee mogelijk ook de gezondheidsrisico’s.

Afhankelijk van rechte rug provinciebestuurders

Volgens de Partij voor de Dieren zorgt de minister er met haar houding in de geitenkwestie voor dat mensen voor hun gezondheid afhankelijk zijn van de goede wil, daadkracht en rechte rug van provinciebestuurders, omdat de minister het aan provincies overlaat om een geitenstop in te stellen en deze geitenstop desgewenst ook weer op te heffen.

Volgens de partij is het veel logischer om hier landelijke regie op te voeren en roept de minister op tot het nemen van landelijke voorzorgsmaatregelen tegen de gezondheidsrisico’s uit de geitenhouderij? Als Van Ark dat opnieuw niet van plan is wil de partij weten waarom niet. "Doet u dat niet omdat u hier geen wettelijke mogelijkheid voor heeft, of doet u dit niet omdat u geen boodschap heeft aan het voorzorgsbeginsel?", aldus kamerlid Van Esch.

Volgende week vrijdag komen de Statenleden bijeen in een oordeelsvormende vergadering over de geitenstop, een moratorium heeft dat in ambtenarentaal. De Partij voor de Dieren vraagt de minister dan ook haast te maken met de beantwoording van de aan haar gestelde schriftelijke vragen.

