Het verhaal van Nijmeegse wereldkampioen in 4 vechtsporten

Wie Perry Ubeda (49) tijdens zijn hoogtijdagen bezig ziet als een trefzekere vechtmachine, denkt niet snel aan de rustige man die al zo veel mensen geholpen heeft. Zoals Erik van Oss, die kampte met een agressieprobleem: “Ik had altijd ruzie, met de politie, met iedereen, met kinderen. Toen kwam ik bij Perry. We zijn een jaar bezig geweest en nou kan ik gewoon normaal leven om het zo te zeggen.”

Bekijk onze reportage over Perry Ubeda. De tekst gaat eronder verder

Agressie reguleren

Erik laat zien hoe hij in het begin zijn agressie met een honkbalknuppel mocht uitten op een bokszak. Maar daarna volgden andere oefeningen die er juist op gericht zijn om agressie te reguleren. Als bokser weet Perry als geen ander hoe belangrijk dat is. “ Want er is niets stommer voor een bokser dan je agressie te botvieren, want dan vecht je met je emotie in plaats van met je verstand”, aldus de sympathieke sportman.

Perry Ubeda (r.) in de ring. De tekst gaat verder onder de foto

Perry Ubeda (r.) met een klant in de boksring. Foto: Omroep Gelderland

Geen conflict

Maar Perry leerde Erik ook dat het soms juist verstandig is om even pas op de plaats te maken, zodat er geen conflict ontstaat. Op die manier heeft Ubeda al heel wat mensen geholpen die bij reguliere hulpverlening vastliepen. Erik van Oss: “ Die mensen hebben er voor geleerd, allemaal een papiertje op zak. En Perry is gewoon een normale jongen om het zo te zeggen, en hij heeft het wel voor elkaar gekregen.”

Helpen bijna meer waard dan bekers en titels

Toch heeft Perry ook pedagogische bijscholing gedaan om zijn huidige werk uit te voeren. En het helpen van mensen geeft hem minstens zo veel voldoening als alle bekers en prijzen in zijn sportieve carrière. Ubeda: “Een prijs winnen is een heel kort moment. Maar nu merk ik dat ik met mijn sport andere mensen hun leven kan veranderen, kan verbeteren. En ja, dat is een super gevoel, dat is inderdaad bijna meer waard dan een beker.”

Perry Ubeda. De tekst gaat verder onder de foto

Perry Ubeda Foto: Omroep Gelderland

Maar het bloed blijft kruipen waar het niet gaan kan. Als ze de kickbokser nu zouden bellen of hij nog eens een wedstrijd wil vechten? Perry: “ Ik trap er toch weer in denk ik. Het gaat eigenlijk niet, ik heb twee stalen heupen en ik word dit jaar vijftig, dus eigenlijk ben ik gewoon te oud. Maar ik doe dit al veertig jaar. Ik adem en ik ben vechtsport, dus ik kan niet zonder vechtsport.”

Het boek over Perry Ubeda ligt zaterdag in de winkel.