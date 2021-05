Huisartsen vrezen chaos, nu tijd tussen prikken AstraZeneca korter kan

Tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca kan 4 tot 12 weken zitten. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan de minister van Volksgezondheid. Wat dat betekent voor de al geplande afspraken bij Gelderse huisartsen, is nog onduidelijk. Zij vrezen problemen door het nieuwe advies.

Veel huisartsen in Gelderland zijn op dit moment nog bezig met het zetten van de eerste prik. Zij vaccineren 60- tot 64-jarigen met het AstraZeneca-vaccin. Die zijn juist de afgelopen weken geleverd, waarna huisartsen de prikdagen voor beide vaccinaties hebben ingepland. Of zij die afspraken nu vervroegen, is nog onduidelijk.

De Landelijke Huisartsen Vereniging vreest voor opnieuw extra werk voor haar achterban. “Dit is de zoveelste wijziging rondom deze vaccinaties. Er is al veel gevraagd van de flexibiliteit van de huisartsenpraktijken. Veruit de meeste praktijken hebben de ronde voor ‘tweede prikken’ al ingepland staan. Wat ons betreft komt er géén verplichting voor praktijken om afspraken te verzetten”, zet huisarts en waarnemend voorzitter Carin Littooij.

“Wel weten we dat sommige praktijken graag meer ruimte wilden hebben om vroeger dan die 12 weken de tweede prikronde te doen. Die ruimte biedt de Gezondheidsraad nu dus.”

4 tot 12 weken

Er waren praktijken in Gelderland, zoals eentje in Eerbeek, die al een kortere tijd hadden ingepland. Maar er waren ook praktijken die soms wel 15 tot 16 weken tussen de prikken laten.

“Er is, volgens de stand van de wetenschap nu, niet te zeggen wat het beste moment is om te prikken. Er zijn wel onderzoeken die erop wijzen dat een langere interval misschien beter is, maar er zaten veel haken en ogen aan die onderzoeken. Dus we kunnen er niets over zeggen”, stelt een woordvoerder van de Gezondheidsraad. “Wij adviseren daarom: volg de bijsluiter van het vaccin. En die zegt 4 tot 12 weken.”

Ook het ministerie van Volksgezondheid verwijst naar dat advies.

