Aanklager wil cel voor doodslagpoging op vier agenten

Bijgestaan door een tolk vertelde de verdachte aan de rechtbank in Lelystad dat hij zijn baan kwijt was geraakt op de dag dat het mis ging op de A1. Hij had geen vaste woon of verblijfplaats, en woonde al twee weken in zijn ongeregistreerde auto. Hij was onderweg naar een vriend en was onder invloed van drugs. De verdachte had geen rijbewijs en ook weinig geld. Hij stopte om te tanken bij een benzinestation bij Gouda en reed weg zonder te betalen.

Dollemansrit

Agenten spotten hem op de snelweg bij Utrecht en startten de achtervolging. De man werd meermaals tot stoppen gemaand, maar negeerde stoptekens. Bij een wegblokkade reed hij zelfs in op agenten en ontkwam hij opnieuw. Ter hoogte van Radio Kootwijk kwam de achtervolging ten einde. De bestuurder probeerde weer te ontkomen aan een politieblokkade, maar verloor de macht over het stuur en crashte. Hij raakte daarbij gewond en is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd hij opgepakt.

De auto waarin de man reed vatte vlam, maar agenten slaagden erin het vuur zelf te doven. De snelweg werd na het ongeval direct volledig afgesloten tussen Nieuw Millingen en Kootwijk in de rijrichting van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat leidde tot een vertraging voor tientallen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.

Drugs en alcohol

De verdachte geeft de diefstal van de benzine en van kentekenplaten toe. "Maar", zegt hij, "ik ben niet expres twee keer op de politieauto's ingereden. De politie probeerde mij juist tegen de vangrail te duwen". De verdachte zegt dat hij onder invloed van alcohol en drugs was. Hij weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek omdat hij dacht dat hij met corona geïnjecteerd zou worden. Hij stopte niet toen de politie dat wilde omdat hij bang was voor de gevolgen. Hij geeft ook toe pionnen van wegwerkzaamheden omver te hebben gereden.

Excuses

"Ik wil de politie, rechtbank en OM excuses aanbieden. Heb er veel spijt van. Ik verblijf al 3 maanden in de cel, ik denk continue aan wat ik heb gedaan", zei de verdachte. De verdachte was vanaf november 2020 in Nederland. Hij heeft een vriendin en twee jonge kinderen in Polen, maar die wil hem niet meer zien nu hij opgepakt is en vastzit.

De vier agenten die de verdachte hebben achtervolgd vragen 400 en 890 euro smartengeld.

De rechtbank doet op 4 juni uitspraak.