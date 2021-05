Nieuwe huisvesting voor 180 arbeidsmigranten Zevenaar raakt snel vol

Het kantoor biedt kamers en voorzieningen voor 180 buitenlandse werknemers. Inmiddels hebben de eersten hun intrek al genomen. "Want ze zitten om woonruimte te springen", aldus mede-eigenaar Rob Stekelenburg van Huisvesting Arbeidsmigranten Group (HAG). Klompensloffen.

Huiselijk

De kamers zijn geen kale steriele ruimtes met tl-verlichting, maar sfeervol ingerichte kamers met houten meubelen en een poster of schilderijtje aan de muur. "Dat is een bewuste keus, want het moet wel een thuis zijn voor de mensen die hier verblijven en dan moet je het ook een beetje huiselijk maken", aldus Rob Stekelenburg, die wil dat migranten het op hun woonplek gezellig genoeg vinden om geen overmatig vertier buiten de deur te zoeken.

En om ze nog meer thuis te laten voelen krijgen de eerste logés een paar pantoffels cadeau. "Niet zomaar een paar sloffen, maar Hollandse klompenpantoffels", zegt Stekelenburg.

Zevenaar opvang arbeidsmigranten Foto: Omroep Gelderland

Het voormalige kantoorgebouw op de Mercurion stond al een aantal jaren leeg, maar is inmiddels dus volledig omgebouwd en opgeknapt. Naast lange gangen met aan weerszijden slaapkamers voor twee personen en sanitaire voorzieningen, zijn er op elke verdieping gezamenlijke relaxruimtes, keukens en een washok. Ook zijn er dag en nacht toezichthouders in het gebouw aanwezig. De arbeidsmigranten betalen ongeveer 75 euro per week om hier maximaal een half jaar te kunnen verblijven. Daarna gaan ze vaak weer een periode terug naar hun thuisland.

Vraag is groot

Het is de tweede grote woonlocatie voor buitenlandse werknemers in Zevenaar. Een paar honderd meter verderop zit een migrantenpension van uitzendorganisatie Cervo die plek biedt aan 64 arbeidsmigranten.

In de nieuwe voorziening van HAG zijn al bijna 70 mensen nog voor die officiële opening ingecheckt. "Ik denk dat we over een paar weken al helemaal vol zitten," verwacht Stekelenburg.

