'Pissebedden zitten vol eiwit!' Linda gaat Bushcraften

Hoe steek je een rivier over? Hoe maak je vuur? En hoe bouw je een schuilhut zonder gereedschap? Op het menu staat een salade van berken- en bramenblad, maar dat vult niet. Is Linda bereid om pissebedden te eten? Bekijk hier de video:

"Ik heb afgesproken met outdoor instructeur Gerrit Onstein. Een instructeur die zich niet alleen maar bezig houdt met de commerciële kant, want bushcraften is steeds populairder aan het worden." Gerrit gebruikt de natuur ook als middel om contact te maken met jezelf en je omgeving. Of simpelweg om op zoek te gaan naar je kwaliteiten en tegelijkertijd je zwaktes.

Zo leert hij Linda navigeren. "Iets waar ik nooit echt een held in ben geweest. Nu moet het ook nog eens met een kompas..." Toch weet Linda hem tijdens de eerste opdracht te vinden. Daar staat haar een verrassing te wachten. "Ik mag hangend aan een touw een rivier oversteken. Hij wil me ook wel trekken, maar ik laat me natuurlijk niet kennen."Linda doet het zelf en houdt het droog. "Maar dan mag ik hetzelfde nog een keer doen, zonder touw. Ik loop over het water!"

Linda en Gerrit duiken dieper de bossen in in de prachtige omgeving van Rekken en Eibergen. Onderweg zoeken ze proviand voor het avondeten. "We plukken berken-en bramenblad. Maar dat vult natuurlijk niet." Gerrit adviseert pieren, slakken of pissebedden te gaan zoeken. "Ik vind een dode tak met tientallen pissenbedden...maar durf ik deze eiwitbommetjes ook te eten? Eerst moeten we een vuurtje maken en daar is heel wat geduld voor nodig. We verzamelen tondel. Dat is 'bushcraft taal' voor berkenschors, hars en dode takken. En dan mag ik het vuur proberen aan te steken met de vuurstarter die ik van Gerrit heb gekregen. Ik voel me een heuse Bushcrafter."

"We bouwen een shelter en gaan onder de hut eten met een kopje Dennennaaldenthee, want daar zit volgens Gerrit vitamine C in. Expeditie Robinson, maar dan in de Achterhoek. Het gevoel is bijna compleet. Bijna, omdat we niet kunnen blijven overnachten. Wildkamperen is sinds 2020 namelijk verboden in Nederland. We hebben het zelf verpest. Mensen lieten teveel rotzooi achter."

Toch wil Linda ervaren hoe het is om in de natuur te slapen. "Ik ga op zoek naar een plek die dat gevoel kan evenaren. Ik kom uit bij Oetdoor in Lochem. Waar ik volledig ben overgeleverd aan mezelf en de natuur. Tot volgende week!"