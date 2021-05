Deskundigen: ‘Conclusies onderzoek mobiel bereik niet meer bruikbaar’

Het onderzoek dat zes jaar geleden is uitgevoerd naar de bereikbaarheid van noodnummer 112, is verouderd en niet meer bruikbaar. Dat zeggen verschillende deskundigen tegen Omroep Gelderland. Ook de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd, wordt in twijfel getrokken.

In opdracht van de ministeries Economische Zaken en Veiligheid en Justitie, hebben TNO en Agentschap Telecom, in 2015 onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van alarmnummer 112. Uit dat rapport bleek onder andere dat het aantal geslaagde testoproepen op 89.7 procent lag. Voor toenmalig minister Kamp, van Economische Zaken, was daarmee de kous af.

Onbegrijpelijk

Anno 2021 zijn de uitslagen van dit meer dan zes jaar oude rapport, nog altijd de meest recente cijfers over de bereikbaarheid van 112. Ook in het Kamerdebat van gistermiddag verwijst staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) naar dit onderzoek. Onbegrijpelijk, zeggen verschillende deskundigen tegen Omroep Gelderland. ‘‘Het rapport is inmiddels meer dan zes jaar oud. En dat terwijl de techniek op het gebied van telecommunicatie allesbehalve heeft stilgestaan. Onder andere de netwerken de afgelopen jaren compleet heringericht'', zegt Bram Nauta, hoogleraar Elektrotechniek aan de TU Twente.

Ook bij de inhoudelijke conclusies worden vraagtekens gezet. ‘’Alle testoproepen zijn gedaan met een Samsung telefoon, daarnaast is er alleen vanuit de auto gemeten of 112 gebeld kan worden en zijn alle tests uitgevoerd in Twente en de Veluwe’’, zegt Jan Smits, emeritus hoogleraar Recht en Techniek aan de TU Eindhoven. Al deze factoren kunnen volgens Smits de uitslag beïnvloeden. Hoe hoger het aantal plekken en soort telefoons waarmee je de tests uitvoert, hoe betrouwbaarder het onderzoek.

Het feit dat er de afgelopen jaren op verschillende plekken in Nederland de dekking is verbeterd, hoeft volgens de emeritus hoogleraar niet te betekenen dat de resultaten van een volgend onderzoek per definitie hoger zullen zijn. ‘’Het kan zijn dat door de uitrol van 4G of 5G netwerken bepaalde plekken nu niet meer bereikbaar zijn, terwijl dit voorheen wel zo was.’’

'Aanvullend onderzoek naar mobiel bellen van 112 is nodig'

Zonder aanvullend onderzoek, is het gissen hoe hoog het slagingspercentage van 112-oproepen op dit moment is. Beide hoogleraren pleiten voor aanvullend onderzoek.

’'Over zo’n belangrijk thema wil je eigenlijk elk jaar of één keer per twee jaar een nieuw onderzoek'', concludeert Nauta.

