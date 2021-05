Afgeserveerde Sanniez nu in finale play-offs met NEC

Terry Lartey Sanniez was volledig buiten beeld, maar in de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen is de verdediger basisspeler bij NEC.

Anderhalf jaar kwam hij niet in de plannen van de trainers voor, maar in de slotfase van de competitie was hij opeens nodig. "Ik wist dat ik er elk moment in zou kunnen komen. En dan geef ik altijd de volle honderd procent, op welke positie ik ook sta. Teamgenoten helpen daar ook in mee om lekker mee te voetballen. Het gaat nu goed en ik moet deze lijn nu doortrekken. Nog een laatste keer gas geven zondag."

De verdediger is echt een sfeermaker in de groep. "Hahaha, ja, ik zorg altijd voor een sfeertje in de kleedkamer. Dat vind ik zelf ook leuk, dat iedereen een beetje ontspannen is, ook naar de wedstrijd toe. Ik vind het belangrijk dat iedereen leuk met elkaar omgaat. Het is toch ook je thuis hier, want we komen hier bijna iedere dag."

Focus op zondag

Sanniez genoot van de zege op Roda JC, maar wil er niet te lang bij stilstaan. "We moeten niet denken dat we er al zijn. Ik ga niet echt genieten, want we moeten nu focussen op zondag. We hebben het als team heel goed gedaan, iedereen wil elke meter voor elkaar rennen."

"Met publiek erbij was het anders, het heeft ons echt gesteund om deze overwinning te behalen. In de warming up moedigden ze ons ook al aan, dat helpt echt en dat merkten we ook in de wedstrijd. En we hebben ze gelukkig terug kunnen betalen."

