Bart van Rooij na winst NEC: 'Nog één wedstrijd, zo snel kan het gaan'

"Ja, ik heb de goal net teruggezien. Die zat er wel aardig in ja." Na de goal van Van Rooij had NEC het initiatief tegen Roda JC en kregen de Limburgers maar amper kansen. Bij vlagen speelden de Nijmegenaren Roda JC weg. "Dat wil ik dan ook weer niet zeggen, maar we hebben goed gespeeld als team. We hebben ze afgestraft waar het kon en dan is iedereen natuurlijk tevreden."

Tekst gaat verder na de video:

En helemaal het publiek, dat vandaag weer bij de wedstrijd aanwezig mocht zijn. "Ja, dat maakt de overwinning extra lekker. Vanaf minuut 0 tot 93 heb je de supporters bij je. Dat is fijn", stelt de back.

NEC is nu nog maar één wedstrijd verwijderd van de eredivisie. NAC of Emmen wacht als laatste horde. En dat terwijl het er dit seizoen lang niet naar uitzag dat NEC kans maakte op promotie. "Nee, we wisten de hele tweede seizoenshelft wel dat directe promotie er niet in zat. Dus moest het via de play-offs. Nog één keer nu en dan zijn we er. Na een 4-0 tegen Almere en een 3-0 tegen Roda JC zou ik nu tekenen voor een 2-0 hoor."

