Supporters NEC euforisch na winst: 'De derby komt weer terug, daar gaan we voor'

"Dit is toch helemaal gaaf jongens. Hoor de supporters binnen nog eens juichen. Als die zo naar buiten komen, zal er waarschijnlijk allemaal vuurwerk worden afgestoken. En zondag winnen we weer en dan komt de derby terug, daar gaan we voor", zegt een van de supporters.

Een ander komt springend en juichend het stadion uit. "Het hele jaar spelen we zo slecht. Dan winnen we met 4-0 bij Almere en vanavond 3-0. Nou dan win je de finale ook. Dat is toch ook wel verdiend na vier jaar?"

'Boost gaat helpen'

Sommigen waren de hele week al zenuwachtig voor deze wedstrijd. "Ik zat vol onder de stress, maar die was er na de 1-0 wel vanaf. Ik denk dat NEC nu met zo'n boost gaat spelen, dat we wel eens kunnen winnen. NAC of Emmen zijn allebei hele sterke tegenstanders, maar ik denk dat ze met deze boost van vanavond wel wat kunnen."

"Of er nu een feestje komt? Nee, Bruls heeft hier een noodverordening afgekondigd, maar bij mij thuis komt er wel een feestje hoor."

