'100 procent bereik van 112 is niet mogelijk', zegt de staatssecretaris

Het is onmogelijk om te garanderen dat het noodnummer 112 in 100 procent van de gevallen met de mobiele telefoon gebeld kan worden. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer in antwoord op vragen van het CDA in het commissiedebat telecommunicatie. “Daar is vaak een natuurkundige verklaring voor.”

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ,Mona Keijzer, krijgt in het debat kritische vragen over de mobiele bereikbaarheid van 112. Dit naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland. De omroep kreeg ruim 300 klachten over gebrekkige mobiele bereikbaarheid. In noodsituaties zorgt dit voor paniek.

'Mijn dochtertje stikte bijna en ik had geen mobiel bereik'

“Acht de staatssecretaris het mogelijk dat met de 98 procent dekkingsverplichting voor telecomproviders, die volgt uit de veiling van de 700 MHz-band, alsnog 100 procent dekking van het noodnummer 112 kan worden gerealiseerd?", vraagt kamerlid Inge van Dijk (CDA). "En zo niet, hoe kan dan de veiligheid van inwoners in plaatsen met onvoldoende mobiele dekking worden gegarandeerd?”

'Nooit 100% zekerheid'

Op de vraag van CDA-Kamerlid Inge van Dijk naar de optimalisatie van het bereik van het noodnummer antwoordde Staatssecretaris Keijzer dat 100 procent bereik niet mogelijk is. “Ook bij een goede mobiele dekking kunnen mobiele noodoproepen mislukken. Daar is vaak een natuurkundige verklaring voor. Dat dreigen we af en toe te vergeten. Mobiel bereik gaat via frequenties en dat is iets natuurkundigs dat boven ons hangt. Daar kan op een gegeven moment dus iets mis gaan. 100 procent veiligheid en zekerheid is er helaas niet.”

Noodoproepen hebben voorrang

Ook verwijst staatssecretaris Keijzer in haar antwoord naar het onderzoek van TNO en Agentschap Telecom uit 2014/2015 naar mobiele bereikbaarheid van 112 buitenshuis. “Hier komt naar voren dat het percentage rond de 99 procent ligt. Dit komt mede doordat mobiele noodoproepen voorrang krijgen op ander mobiel verkeer. Noodoproepen kunnen door andere en buitenlandse providers worden afgehandeld op het moment dat je eigen mobiele netwerk niet beschikbaar is.”

Vrijdag 21 mei om 12.00 uur is er een live talkshow over problemen met het mobiel bellen van 112. Ervaringsdeskundigen, politici en providers komen hierin aan het woord. De talkshow wordt uitgezonden in onze Geen112 Facebookgroep.

