Prachtige actie van ziekenhuis: besmet stel voor één nacht herenigd

Zuurstof, medicijnen en nauwlettende zorg zijn het middel tegen een heftige coronabesmetting. Maar liefde heelt de mentale wonden. En daarom werden Nico en Elly uit Bemmel, na twee maanden gescheiden te hebben geleefd, weer even in het ziekenhuis herenigd door het zorgpersoneel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

De 58-jarige Nico van Lith ligt al twee maanden in het SKB vanwege een coronabesmetting. Al die tijd zag hij zijn vrouw Elly niet, want zij werd voor corona in een ander ziekenhuis opgenomen. Wat Nico niet wist, was dat het zorgpersoneel in Winterswijk een adembenemende actie in petto had, maar dan in de goede zin van het woord.

Wekenlang lag Nico op de intensive care, terwijl zijn vrouw thuis herstelde. Maar een bezoekje brengen aan het ziekenhuis in Winterswijk was te inspannend. Het verhaal maakte wat los bij de verpleegkundigen: "Wij vonden het zo aangrijpend dat ze elkaar al zo lang niet gezien hadden. Juist tijdens zo’n periode van heftig ziek zijn wil je graag dicht bij elkaar zijn."

En zo geschiedde

Dus kwam het ziekenhuis in actie en regelden ze op de afdeling een speciaal plekje naast Nico voor Elly. "We waren ontroerd en vonden het heel bijzonder dat ze dit voor ons hebben gedaan", vertelt Nico. "Ze hadden zelfs de kamer versierd voor ons."

Als hij genoeg hersteld is hoopt Nico te kunnen verhuizen naar een ziekenhuis in de buurt van Bemmel, zodat zijn vrouw hem elke dag kan bezoeken. "Dat hopen wij natuurlijk ook van harte voor hen allebei!", besluit het ziekenhuis.