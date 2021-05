Bankje onthuld ter nagedachtenis aan vermoorde Shelley

Het bankje staat in het bos in de buurt van het Horapark, een plek waar de 23-jarige Shelley graag wandelde met haar honden. De zitplek is gecreëerd in samenwerking met de gemeente Ede. De burgemeester was dan ook aanwezig bij de onthulling.

De Edese Shelley werd in juni 2020 met tientallen messteken om het leven gebracht in haar appartement in Ede. Haar vriend Tonnie E. uit Ede, werd diezelfde avond aangehouden en zit nog steeds vast.

