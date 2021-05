Tientallen geldautomaten op stations dicht na plofkraak in Apeldoorn

De plofkraak was daar zondagnacht rond 02.30 uur aan het Stationsplein. Getuigen hoorden in korte tijd twee harde knallen, daarna zouden mensen zijn gevlucht. Er bleef in Apeldoorn een grote ravage achter. Het herstel aan het monumentale pand kan nog maanden gaan duren.

De Nederlandse Spoorwegen sluiten daarom nu tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op stations. "We zijn enorm geschrokken van wat er in Apeldoorn is gebeurd", stelt Anneke de Vries, binnen de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor stations. "Met extra maatregelen, waaronder deze tijdelijke sluiting, doen we er alles aan om een volgende plofkraak bij een station te voorkomen."

De meeste geldautomaten die sluiten zitten aan de buitenkant van de stationsgebouwen. Een enkele zit op een andere plek waar het moeilijker is toezicht te houden. Op veel stations blijft het voor reizigers mogelijk een automaat binnen het stationsgebouw te gebruiken. NS en GWK Travelex, de eigenaar van de automaten, bekijken voor elke automaat wanneer en of het weer mogelijk is die te openen.

Twee in onze provincie

Het gaat om twee geldautomaten in onze provincie. Het gaat om de automaten op station Nijmegen die voorlopig gesloten gaan worden, zo meldt een woordvoerster van de NS.

