Bronckhorst wil alleen windmolens in Eldrik

“Onderzoek toont aan dat dit gebied in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijk hinder ondervinden van windmolens”, laat de gemeente weten in een persverklaring, om daarna een slag om de arm te maken: “Er is geen aanvraag voor een windpark. Het is ook niet duidelijk of deze er gaat komen.” Andere spelregels in het beleidskader zijn onder meer de maximale tiphoogte (150 meter), lokaal eigenaarschap en de afstand tot dropen. Met de keuze voor Eldrik als gebied sluit de gemeente andere locaties uit.



Bronckhorst wil spelregels vastleggen om ‘zelf de regie te houden bij mogelijke toekomstige initiatieven’. Inwoners van Laag-Keppel, Hoog-Keppel en Eldrik verzetten zich al tijden tegen de komst van windmolens. Dinsdagavond staat een ‘stille tocht’ gepland in Hengelo, waar inwoners van de dorpen van het oude naar het nieuwe gemeentehuis lopen. Uit een enquête van PON&Telos bleek recent dat een meerderheid van de inwoners van de gemeente niet zit te wachten op windenergie.



De gemeenteraad van Bronckhorst spreekt begin juli over het onderwerp. De gemeente verleent in ieder geval tot 2022 geen medewerking aan de realisatie van windinitiatieven.





