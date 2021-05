FvD zoekt spreektijd én een nieuwe fractievoorzitter

Twee jaar geleden denderde Forum voor Democratie (FvD) de provincie binnen. Met acht zetels werd de partij van Thierry Baudet in één klap de tweede van Gelderland, naast de VVD. Maar van die acht zetels is nog maar de helft over. Dat heeft gevolgen voor de spreektijd van FvD tijdens vergaderingen.

Sinds de provinciale verkiezingen van 2019 hebben vier van de acht Statenleden FvD vaarwel gezegd. Fractievoorzitter Arjan de Kok was vorige week de laatste die zijn biezen pakte. Hij viel over de 5 mei-poster van de partij en het essay dat volgde. "Dat wij de partij van de ophef zijn, dan wordt je een niche en daar heb ik mij niet 4,5 jaar voor ingezet", verklaarde De Kok zijn vertrek.

Amper spreektijd voor Forum

Hij gaat als onafhankelijk Statenlid verder, net zoals de drie Statenleden die zich eerder afsplitsten. Wat overblijft? Vier zetels en het minste spreektijd van alle partijen. Dat komt omdat elk afsplitste Statenlid een deel van de basisspreektijd meekrijgt. 50Plus en de Partij voor de Dieren – allebei twee zetels – hebben daardoor meer spreektijd dan Forum.

Maar de vier die overblijven willen door. Zij blijven achter de partij, het programma en achter Baudet staan. Een van hen is Alex van Wijhe. Hij vervangt een collega die met zwangerschapsverlof is. Als zij terugkeert, is Van Wijhe geen Statenlid meer. "Maar ik wil graag als Statenlid aanblijven." Daar is echter een vijfde zetel voor nodig. "We zijn met twee van de vier afsplitsers in gesprek of zij hun zetel terug zouden willen geven."

Afsplitsers weinig te horen

Want dat levert naast de zetel en dus de stem ook weer extra spreektijd op. De afsplitsers hebben ook spreektijd, maar daar maken ze vooralsnog amper gebruik van. "En als FvD zijn we zo door onze spreektijd heen tegenwoordig, zeker omdat interrupties ook van de spreektijd afgaan", legt Van Wijhe uit.

Nieuwe fractievoorzitter

Die gesprekken met de afsplitsers lopen nog. Ook moet de partij een nieuwe fractievoorzitter kiezen nu De Kok weg is. "Dat moeten we nog besluiten", zegt Statenlid Peter Vermaas. “Ik denk niet dat dat erg lang gaat duren.”

Ondertussen telt de provincie Gelderland door alle afsplitsingen bij FvD zestien fracties. Ter vergelijking: de Tweede Kamer heeft achttien fracties, maar wel bijna drie keer zoveel zetels. Of de vier ex-Forumleden uiteindelijk als één groep verder gaan is nog niet duidelijk. "Maar het is niet zo handig om in de Staten allemaal kleine groepjes te hebben", zei Arjan de Kok vorige week.

