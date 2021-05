Ondernemers in Hengelo treuren om vertrek Meilandjes: 'Doodzonde'

Vakantiegangers van campings uit de hele Achterhoek fietsen naar het terras van 'Jansen&Jansen' in hartje Hengelo en hopen daar een glimp op te vangen van Martien Meiland, die samen met zijn familie in het café-restaurant regelmatig een vorkje komt prikken. "Het is bizar", zegt Marco Jansen. "Afgelopen zondag zaten er aan vijf, zes tafels mensen uren te wachten of ze nog komen. De familie Meiland is een ambassadeur voor het dorp geworden."

Martine Hendriksen van een lokale kapsalon heeft dezelfde ervaring. Ze verwelkomt nu dankzij 'Chateau Meiland' klanten uit Utrecht en Kampen. Fans van het tv-programma die nu per se ook in Hengelo willen worden geknipt. "Ik rijd zo naar Heino waar een mevrouw uit Kampen tijdelijk in een verzorgingstehuis zit. Ze komt altijd uit Kampen hierheen, dan rijd ik met plezier een keer die kant op om haar te knippen."

Spaarkaart

Een fles Chardonnay van Meiland pronkt opzichtig in haar kapsalon, in ruil voor een volle spaarkaart van 'Martine & Martien' na twaalf knipbeurten. Het commerciële mes snijdt aan twee kanten in Hengelo. Ook bij Marco Jansen, die de wijn van Meiland rechtstreeks bij de familie kan inkopen.

Jansen vindt het ook mooi dat er sprake is van een wisselwerking. "Ze doen alles lokaal; ze komen bij de lokale elektrozaak als de stofzuiger stuk is, doen hier hun boodschappen en gaan hier naar de sportschool", zegt hij.

Hendriksen is er van overtuigd dat de Meilandjes nóg meer ingeburgerd waren geweest in Hengelo als de coronacrisis er niet was geweest. "Dan hadden ze meegedaan aan het stratenvolleybaltoernooi en het vogelschieten tijdens de kermis", zegt de kapster, die bestuurslid is van de lokale ondernemersvereniging. "We hadden al de nodige ideeën in petto en ze wilden er graag meewerken."

'Doodzonde'

Die initiatieven kunnen de prullenbak in, nu de Meilandjes naar Noordwijk verkassen. Beide ondernemers vinden het 'doodzonde' en zoeken Martien en Erica zeker op in de badplaats. De familie Jansen heeft, als overbuurman, toch al een band gekregen met de Meilandjes. "We gaan volgende week nog een dag met ze op pad, als afscheid van Hengelo en het einde van een hele mooie periode", zegt Marco Jansen.