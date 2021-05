Simon Kistemaker heeft de nieuwe trainer van De Graafschap al gevonden

De puzzel van De Graafschap ligt in duizend stukjes op tafel. De club rekende op promotie naar de eredivisie, maar zag de droom alsnog mislukken. Trainer Mike Snoei is inmiddels vertrokken en het boek kan dicht. Maar hoe nu verder? En wie neemt de taak op zich om de Superboeren weer op te lappen?

Onder Snoei bereikten de Doetinchemmers niet het niveau waarop de supporters hoopten. Het puntentotaal verbloemt dat er sportief gezien veel mislukte bij de club.

Hoogtijdagen onder 'De Kist'

Wie eind jaren tachtig, begin jaren negentig naar De Graafschap keek, zag aantrekkelijk voetbal. Onder dat voetbal stond de handtekening van Simon Kistemaker, die de club vanuit de eerste divisie naar het hoogste niveau leidde en zeer geliefd werd in Doetinchem. De inmiddels 80-jarige Kistemaker kijkt er nog steeds vol trots op terug.

"We speelden aanvallend voetbal, negentig minuten lang. Aan strijd ontbrak het nooit”, zegt De Kist. “Peter Hofstede kan het weten, die heeft daar onder mij deel van uitgemaakt. Maar dit jaar ontbrak het daar enorm aan. Ik heb veel tijd, dus ik heb alles kunnen zien. De Graafschap hoort gewoon thuis in de eredivisie. Qua toeschouwers, qua voetbal. Als er goed gevoetbald wordt, zitten er 14.000 mensen. Die mensen zijn nu uitgekeken op de eerste divisie en willen omhoog."

Deze club hoort qua toeschouwers en voetbal in de eredivisie

Maar met wie moet die weg omhoog ingezet worden? Hans Boesberg, voorzitter van de supportersvereniging van De Graafschap, weet dat er tal van namen rondzingen. "Ik lees over Darije Kalezic, over John Stegeman en Gertjan Verbeek. Kalezic hebben we in het verleden meegemaakt, daar had ik een goed gevoel bij. Een aardige man, die ons bovendien kampioen maakte. Zou hij mogen terugkomen? Ja, van mij wel."

Zaterdag werd bekend dat Kalezic vertrekt bij MVV.

Met vijf man achterin

Belangrijker dan de naam die straks in de dug-out zit, vindt Boesberg het type voetbal dat die trainer meebrengt. "We hebben een teambuilder nodig. Dat heb ik afgelopen seizoen echt gemist", zegt hij. "Daarna moeten we fris van de lever op de aanval. Een opstelling met vijf verdedigers, zoals afgelopen seizoen, dat verfoei ik."

Zie ook: Supporters willen van Snoei af: 'Daarna verleng ik pas mijn seizoenkaart'

"Richard Roelofsen probeerde dat ooit en werd erom afgebrand. Dat nemen ze hem nu nog kwalijk. Bij Mike Snoei werd het ineens als een goede uitvinding gezien. Nou, ik zie liever voetbal met acht aanvallers en twee verdedigers."

Oud-spits Cor Peitsman, die zich in de jaren tachtig ontwikkelde tot blikvanger in Doetinchem, beaamt dat de supporters in de Achterhoek bepaald niet zijn verwend de laatste jaren. "Het was ook dit seizoen allemaal op toeval gebaseerd, hè? De druiven zijn nu natuurlijk heel zuur, je staat met niks in handen. Ik ben er geen voorstander van een trainer weg te sturen, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar als er geen draagvlak meer is; ja, dan moet je afscheid van elkaar nemen."

Doodgeslagen club

Dat het anders moet, is voor de supporters glashelder. "Iedereen heeft met verbazing naar De Graafschap zitten kijken", zegt voorzitter Boesberg van SV De Superboeren. "De club is een beetje doodgeslagen. We hebben iemand nodig die het vlammetje weer aan kan krijgen. Een frisse wind laat waaien. En daar horen ook nieuwe spelers bij. Want wat we nu hebben, daar is de fut wel uit."

Zie ook: Voorzitter Mos na mislopen promotie: 'De Graafschap komt niet in gevaar'

Bij oud-trainer Kistemaker hing de vlag drie dagen halfstok, toen promotie daadwerkelijk werd gemist. "De Graafschap is een prachtige club met geweldige mensen, ik heb me er altijd als een vis in het water gevoeld. Vergelijk het eens met het westen. Daar hebben ze grote bekken, weten ze alles beter. In de Achterhoek zijn de mensen nog puur."

"En wat is er nu mooier en beter om je regio mee te promoten dan een topelftal bij De Graafschap, een team dat elke week de uitdaging aangaat met de topclubs?", zegt Kistemaker.

Als je je kloten eraf loopt, staan ze op de banken voor je bij De Graafschap

De iconische oud-trainer gooit meteen een naam op tafel. "Rogier Meijer. Daar zou mijn voorkeur naar uitgaan. Ook een jongen die onder mij getraind heeft. Ja, hij zit bij NEC. Maar dat maakt niets uit. Als er één is die de identiteit kent van de club, is hij het. Hij zou mijn keuze zijn."

Voormalig spits Peitsman weet dat er maar één remedie is tegen het miserabele gevoel dat veel supporters nu hebben: goed voetbal. "Ik kwam bij de club onder Sandor Popovics. En die zei het al: als je je kloten eraf loopt, dan staan ze hier voor je op de banken en doen ze alles voor je."

De nu 66-jarige Rotterdammer, die trainer is bij FC Dinxperlo, ziet in Mitchell van der Gaag een geschikte kandidaat om Snoei op te volgen. "Tenminste, als ze bij de club daadwerkelijk van plan zijn met veel jeugdspelers verder te gaan. Dan lijkt een type als Van der Gaag me goed. Hij heeft met de jeugd van Ajax gewerkt in allerlei leeftijdsgroepen. Dan ben je wel een geknipt persoon voor De Graafschap."

Naar Kuala Lumpur

Zelf zou Peitsman ook best iets willen betekenen voor de Superboeren. "Ik ben net met pensioen gegaan. Als ik wat voor De Graafschap kan doen, dan doe ik dat graag. Qua trainers blijven ze altijd in hetzelfde kringetje, maar wellicht is er meer te bedenken. Al moet ik naar Kuala Lumpur om een speler te bekijken, prima. Ik heb alle tijd van de wereld", klinkt het lachend.