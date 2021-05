Wildcameraproject ‘zoogdieren in de achtertuin’ van start

In je tuin leven meer dieren dan je denkt. Veel dieren zijn voornamelijk ’s nachts actief en leiden daardoor een verborgen leven. Inwoners van Ede brengen deze nachtelijke bezoekers nu in beeld. Op 19 mei gaf wethouder Van der Schans het startschot voor het wildcameraproject door in de eerste tuin de camera aan te zetten.

Onder begeleiding van ecologisch adviesbureau Silvavir doet de gemeente Ede mee met het burgerwetenschapsproject 'Wildcamera: zoogdieren in de achtertuin'. In dit project verzamelen inwoners gegevens over de verspreiding van in het wild levende zoogdieren in tuinen met behulp van wildcamera’s.

Van stadstuintje tot natuurtuin

De oproep voor inwoners van de gemeente Ede om hun tuin hiervoor aan te melden werd met groot enthousiasme ontvangen: 80 tuineigenaren meldden zich aan. Van betegelde stadstuintjes tot grote natuurtuinen in de dorpen: tijdens het project brengen we in een jaar tijd al deze tuinen in beeld. Ook bij het plaatsen en naderhand uitlezen zijn Edenaren betrokken die zich hebben aangemeld als vrijwilliger.

Dassen en reeën

Het is nog even spannend welke dieren in de Edese tuinen worden vastgelegd. De foto’s van gemeenten die eerder hebben meegedaan aan het project beloven in ieder geval veel goeds: van dassen, bunzingen en boommarters tot vossen, reeën en zelfs een wezel. Gedurende het project worden bijzondere foto’s uit de Edese achtertuinen gedeeld via de sociale mediakanalen van de gemeente Ede.

Biodiversiteit onder druk

Wethouder van der Schans: ”Door het project komen we meer te weten over de leefgebieden van kleine zoogdieren. En dat is belangrijk, want de biodiversiteit staat wereldwijd sterk onder druk: we zien steeds minder diersoorten in onze tuinen, parken en bossen. Door de zoogdieren in onze tuinen in beeld te brengen weten we waar ze leven en wat ze nodig hebben in de gemeente Ede. En het is hartstikke mooi om dit samen met onze inwoners te doen.”