'Dit wordt ons ordinair door de strot geduwd', buurt naar rechter om drijvend zonnepark

Al die panelen dragen bij aan het doel van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Het kolossale project moet eind mei klaar zijn. “Dit is één van de eerste initiatieven die ik onder mijn hoede kreeg. Dan is dit een mooi moment”, deelt wethouder André Springveld trots.

Natuurgebied de Uivermeertjes is een paar jaar geleden aangelegd in Deest, waarna het Rijk al vrij snel 46 miljoen euro beschikbaar stelde om er panelen neer te leggen. Energiebedrijf GroenLeven kreeg de opdracht om het park te bouwen.

"Door de panelen op een plas te laten drijven, ontstaat er een dubbelfunctie”, weet woordvoerder Maarten de Groot. “Daardoor hoeft vruchtbare, agrarische grond of natuur niet gebruikt te worden voor energietransitie. Dat is belangrijk in een klein land.”

'Breek het park af'

Een boze groep omwonenden spreekt schande van het project. De panelen zouden de natuur verstoren, het uitzicht belemmeren en de waarde van hun huis verminderen. “Dit is allemaal big business. De gemeente heeft voor een makkelijke oplossing gekozen”, denkt Ans ter Voert van Vereniging Uivermeer. “Wij zijn voor duurzaamheid, maar zonnepanelen horen op het dak, niet in de natuur. Dit wordt ons gewoon ordinair door de strot geduwd.”

Nadat de gemeente vorig jaar een bezwaar van de Vereniging Uivermeer afwees, is de organisatie inmiddels naar de rechter gestapt. “Wij hopen dat GroenLeven het zonnepark straks af moet breken.”

Maar dat blijkt een zware strijd. Onlangs wees de rechter nog een kort geding van Hengelsportstichting de Uiver af. Die club had hetzelfde doel voor ogen. “Toch geven we niet op. We moeten zuinig zijn op de paar stukjes natuur die we hebben”, benadrukt Ter Voert.

'Daken zijn niet genoeg'

Niet alleen de natuur wordt benut. Zo legt GroenLeven ook zonnepanelen op het dak van het plaatselijke Dorpshuis ‘t Trefpunt. “We moeten starten met daken, maar alleen daar gaan we het niet mee redden. Daarom moeten we kijken naar andere locaties", stelt De Groot. "De plas is een goed alternatief." Daarnaast investeert de organisatie in een fonds om de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid van Deest een boost te geven.

De wethouder denkt dat Druten in het gelijk wordt gesteld door de rechter. “Je kan nooit iedereen pleasen. Het liefst toveren we ergens anders schone energie vandaan, maar we moeten nou eenmaal verduurzamen.” Bovendien verwacht hij dat de overlast beperkt blijft. “De afstand tussen de huizen en het zonnepark is fors, zeker tweehonderd meter. En als omwonenden planschade verwachten, kunnen ze een compensatie aanvragen."

