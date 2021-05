Handtekeningen opgehaald voor skatebaan Nunspeet-Oost

Kinderen wonend in de wijk Oenenburg in Nunspeet willen graag een skatebaan gerealiseerd hebben in Nunspeet-Oost. Het is voor hen al snel twintig minuten lopen of steppen om naar de andere kant van Nunspeet te komen en gebruik te maken van de bestaande skatebaan. Om die reden is een handtekeningenactie opgezet.

Wethouder Mark van de Bunte heeft, in afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom, de handtekeningen in ontvangst genomen. Als wethouder van Sport juicht Van de Bunte het initiatief van harte toe. “Ik zou het fantastisch vinden, maar het is aan het college en de raad om te bepalen of er een tweede skatebaan bij gaat komen.”

Ook de ouders steunen het plan, vooral vanwege het stukje ‘verkeersveiligheid’. Om nu bij de baan te komen moeten heel wat drukke wegen overgestoken worden. “We zien graag een skatebaan in onze buurt die veilig is met name voor de kleine kinderen. We willen geen hangplek, maar een fijne speelplek voor alle kinderen”, zo vertelt één van de ouders.

De huidige skatebaan aan de Feithenhof wordt door Redbull in de top vijf gezet van ‘hoogstaande skateparken van Nederland’. Een mooie gedachte om mee te nemen in de plannen voor een eventuele tweede locatie.