Nieuw Groesbeeks Bier: Voltreffer !

Fris zomerbiertje

Al eerder werd samengewerkt door brouwerij d'n Drul en de Treffers. Tijdens het honderjarig jubileum in 2019 werd een blond bier gepresenteerd. Deze keer is gekozen voor een Hefeweizen, een typisch fris zomerbiertje. De verkoopprijs bedraagt €12,- per set van 4 flessen.

Drie hopsoorten

Voltreffer is gemaakt van maar liefst drie klassieke hopsoorten en heeft geuren van banaan en kruidnagel en de smaak is fris en bloemig. Het etiket is ontworpen door Tom van Haaren. Er zijn 1500 flessen gebrouwen, dus het bier is voorlopig beperkt beschikbaar onder andere via detreffers.nl. Ook op het terras van Sportpark Zuid kun je genieten van een Voltreffer.