Bestuursleden weg bij Arnhem Centraal: 'Ze deden te weinig'

Bij de lokale politieke partij Arnhem Centraal stappen de voorzitter en de penningmeester op. Volgens de fractie deed het bestuur te weinig. De opstappende bestuursleden melden hun vertrek in een mail aan de leden. Van het driekoppige bestuur is nu alleen de secretaris over.

Volgens De Vos stonden er in de brief verwijten en beschuldigingen over het functioneren van het bestuur, en dat hebben de voorzitter en penningmeester opgevat als een motie van wantrouwen, waardoor volgens hen de situatie onwerkbaar is geworden.

'Er gebeurde niets'

"De fractie heeft inderdaad een brief geschreven, dat we wel iets meer verwachtten van het bestuur dan er op dit moment gebeurde", licht fractievoorzitter Lea Manders toe. "Er waren veel achterstanden in bijvoorbeeld de ledenadministratie en financiële administratie en de werving van nieuwe leden. Er is geen algemene ledenvergadering geweest, en dat had online gewoon gekund. En er is nu bijvoorbeeld ook geen verzoek aan de leden uitgegaan om te betalen voor 1 april en ex-leden die krijgen ten onrechte nog interne informatie", aldus Manders.

De fractie heeft geprobeerd om aan te kaarten dat er iets meer moest gebeuren, volgens Manders. "We hebben aangegeven dat we straks bij de verkiezingen ook graag een stevig bestuur willen en gevraagd of het allemaal nog wel ging lukken, en of er eventueel meer bestuursleden nodig waren om de taken over te verdelen. Maar er gebeurde niets."

Bestuur uitbreiden

De fractie verwacht de achterstanden met hulp van de overgebleven secretaris en de oud-bestuursleden in te kunnen lopen en denkt nu bovendien aan een bestuur van zo'n vijf leden in plaats van drie.

Arnhem Centraal trad onlangs met Bob Roelofs als wethouder toe tot de Arnhemse coalitie. Dat gebeurde nadat de andere coalitiepartijen D66 uit de coalitie zetten, toen de partij zich kritisch opstelde in een debat over discriminatie binnen de gemeente Arnhem.