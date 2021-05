Voorzitter Mos na mislopen promotie: 'De Graafschap komt niet in gevaar'

Het beleid voor volgend seizoen ging uit van eredivisie. Alles en iedereen was erop ingesteld dat De Graafschap zou promoveren en dat er daarna meer financiële mogelijkheden zouden komen. Dat is niet gebeurd. Telstar uit en Helmond Sport thuis staan ook in het nieuwe voetbalseizoen weer op het menu voor de Achterhoekers. De Graafschap is terug bij af.

"Het gaat financieel een stuk lastiger worden", beaamt voorzitter Mos. "Maar het belangrijkste is dat de club niet in gevaar komt. Er zijn nu nog wel wat vragen. Hoe gaat het er straks uitzien met de supporters bijvoorbeeld? Mogen ze weer het stadion in en gaan ze een seizoenkaart kopen. Over ruim een maand zullen we daar meer over weten."

Risico's

De begroting wordt noodgedwongen naar beneden bijgesteld. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp zal bij sommige sponsoren alles uit de kast moeten halen om ze te overtuigen bij De Graafschap te blijven. Het sentiment rond de club is op dit moment niet zo florissant. Op het gebied van spelers heeft De Graafschap de afgelopen jaren risico's genomen. Voor relatief hoge salarissen stonden ervaren krachten als Ralf Seuntjens, Daryl van Mieghem, Toine van Huizen en Jordy Tutuarima op de loonlijst. Van hen is nu afscheid genomen. Ook de gehuurde spelers Melvin Platje en Clint Leemans keren niet meer terug. Dat geeft lucht.

Clausule

Daar staat weer tegenover dat De Graafschap aan Mike Snoei een afkoopsom moet betalen. In februari werd het contract nog verlengd, maar daarin werd wel een clausule opgenomen. Hoe die er precies uitziet, is onbekend. De trainer werd woensdag ontslagen omdat de clubleiding geen vertrouwen meer heeft in een nieuw seizoen met Snoei.

Draagvlak

Mos draait er zoals altijd niet omheen: "De reden is dat er in veel geledingen geen draagvlak meer was. Dan moet je denken aan supporters, sponsoren en ook interne afdelingen. Ook vanuit trainers kwamen berichten. Ik heb die mensen zelf niet gesproken, maar er wel over uitgebreid over gehoord. Gunfactor? Dat is hetzelfde als draagvlak."

"We hadden niet het gevoel dat die situatie in de eerste divisie nog kon verbeteren", vervolgt Mos zijn toelichting op het ontslag van Snoei. "Stel je verliest straks de eerste twee wedstrijden, dan was de druk heel hoog geworden. Dat wilden we Mike niet aandoen. Bij promotie was het anders geweest denk ik. Ja, dan hadden we bepaalde problemen kunnen oplossen. Dat was dan wel overgegaan. Het heeft dus ook met succes te maken dat dit besluit nu onvermijdelijk was", zegt Mos.

Peter Hofstede gaat door: "Snel kijken naar volgend seizoen" Foto: Omroep Gelderland

Nieuwe seizoen

Ook technisch manager Peter Hofstede verklaarde donderdag dat hij zijn positie tegen het licht heeft gehouden. "Daar heb ik over nagedacht, want ik ben niet doof of blind", zegt hij tegenover Regio8. "Maar ik denk dat de selectie er klaar voor was om te promoveren. Ik moet nu verder kijken naar volgend seizoen." En over Snoei: "Er was een hoop ontevredenheid. Dat ging ook over het voetbal."

"Peter Hofstede kan de ballen er ook niet inschieten", vult Mos aan. "Hij stelt de spelers bovendien niet op. We hadden een goed team staan vind ik en onder Mike Snoei hebben we ook heel veel punten gepakt. Het is erg jammer, maar helaas. Ik denk dat de spelers zich de haren ook wel uit hun kop kunnen trekken, want zij missen die kansen ook niet bewust."

Jeugd

Het doel is nu om komend seizoen meer jeugd te laten doorstromen uit de opleiding. Daar heeft het ook de afgelopen jaren, grotendeels door de druk van het moeten promoveren, aan ontbroken. Niemand brak echt door naar het vlaggenschip. De beste manier om geld te verdienen is nog altijd om de eigen talenten in het eerste elftal te krijgen, zodat er kapitaal op het veld komt te staan. De Graafschap wil daar nu serieuzer werk van maken al zal promotie ook volgend seizoen opnieuw het doel blijven op De Vijverberg.