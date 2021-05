Zesde ‘gezicht’ van bemanning neergestorte Lancaster gevonden

Het is Wessel Scheer gelukt om een zesde bemanningslid van de neergestorte Lancaster in Hulshorst een gezicht te geven. Dit kreeg de Nunspeter voor elkaar na veel speurwerk en met hulp van het Oldham archief. Het gaat om sergeant Sefton Stafford. Samen met nog zes anderen overleefde hij de crash niet van de Britse Avro lancaster bij de Schapendrift.

Op 1 april 1943 om 07:22 uur werd het toestel door een nachtjager uit de lucht geschoten. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De schutter van het toestel was de 33-jarige Sefton Stafford. Hij raakte na de crash zwaargewond. Door de Duitsers is Stafford naar het ziekenhuis "De Lichtenberg" in Amersfoort gebracht. Daar is hij dezelfde dag nog overleden. Dit is ook de reden dat alleen Stafford op begraafplaats Rusthof in Amersfoort/Oud Leusden begraven ligt. De andere zes bemanningsleden liggen te ruste in Harderwijk.

Sefton Stafford werd geboren op 9 september 1909. Hij had een decoratie- en verfwinkel in het plaatsje Chadderton nabij Manchester. In 1930 is hij getrouwd met Elizabeth ("Molly") Phillips en in 1939 verhuisden zij naar Blackpool. Veel Royal Air Force-personeel kreeg in Blackpool de zogenaamde ‘basistraining’. Het gezin waar Stafford zelf uit kwam kende meer tragedie. Eerder overleden, op jonge leeftijd, drie andere kinderen. Sefton en Elizabeth hadden zelf geen kinderen.