Edwin leert vliegen in een elektrisch vliegtuig "Je moet wel de batterij in de gaten houden"

Edwin van Voorthuizen is één van de eerste leerlingen van de E-Flight Academy. Hij is net terug van zijn vijfde vlucht. "Ja het ging goed, het is echt een belevenis."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Geen herrie voor de buurt

De eerste lessen waren overdonderend voor van Voorthuizen. "Ik ben een kantoortijger, dus dit is echt allemaal helemaal nieuw. Stapje voor stapje leer ik hoe het werkt." De training elektrisch vliegen sprak hem aan vanwege zijn interesse voor techniek. "Als techniek-nerd vind ik het leuk om te zien hoe dingen werken, dus ik dacht super geinig: dit ga ik doen!"

Dat de omgeving weinig hoort van zijn nieuwe hobby, speelde ook een rol. "Het maakt nog wel geluid hoor, maar een elektromotor maakt een hoop minder herrie dan een benzinemotor. Dus als je aan het vliegen bent dan val je niet een hele wijk lastig met herrie. Dat vind ik echt wel belangrijk."

Een duurzamere luchtvaart

De E-Flight Academy is de eerste organisatie in Nederland die op deze schaal elektrisch vliegen inzet. "Wij vinden dat je elektrisch moet gaan vliegen waar dat kan, en wij zagen hierin een kans", vertelt Evert-Jan Feld, medeoprichter en Hoofd Training van E-Flight Academy. Naast sportvliegers zoals Edwin, wil de vliegschool in Teuge ook piloten gaan trainen in elektrische vliegtuigen.

"Luchtvaart is een soort van scheldwoord geworden. Het komt zelden nog positief in het nieuws, terwijl we hebben de luchtvaart nodig, en de piloten worden nou eenmaal ergens opgeleid. Als we dat dan op een betere manier kunnen doen, die ook minder drukt op omgeving, geluid en op het milieu, ja dan moeten we dat doen, denken we!".

Maar wat zijn nou de grootste verschillen, ten opzichte van een 'normaal' vliegtuig? "Het is veel stiller, het is simpeler geworden en we tanken geen fossiele brandstof, maar groene stroom."

Batterij leeg, en dan?

E-piloten in opleiding moeten tijdens het 'lesvliegen' wel op tijd de landing inzetten, want de batterij in de vliegtuigen gaat maximaal een uur mee. Een back-up, voor als de batterij leeg is, is er niet. "Is er een back-up als je brandstoftank is leeg gevlogen? Die is er ook niet, dus in wezen is het helemaal niet anders", lacht Feld. "Maar het is super veilig hoor!"

Feld en zijn compagnon hadden liever elektrische vliegtuigen aangeschaft die langer kunnen vliegen, maar die zijn er nog niet. "In de Europese regelgeving duurt de certificering van een vliegtuig lang. Daar gaan jaren overheen. Dus we zijn nu nog gelimiteerd, maar dat wordt snel beter. Voor 2023 hebben we al nieuwe toestellen besteld die al twee uur vliegen."

Angst om neer te storten, als de batterij het nulpunt heeft bereikt, heeft leerling Edwin totaal niet. "Wij zien continu hoeveel energie er nog in de batterij zit, dus dat hou je in de gaten. Maar ik heb me nog geen moment bang gevoeld!" Middels een oplaadstation en kabel, net als bij elektrische auto's, zijn de vliegtuigen binnen een uur weer gereed voor de volgende vlucht.