Marjolein de Jong wordt nieuwe voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Per 1 september 2021 krijgt Ziekenhuis Gelderse Vallei een nieuwe voorzitter raad van bestuur. Marjolein de Jong (50) neemt het stokje over van de huidige bestuursvoorzitter Mirjam van ’t Veld. Marjolein de Jong gaat het collegiaal bestuur vormen samen met Arjen Hakbijl, die vanaf 1 februari 2018 lid is van de raad van bestuur van ons ziekenhuis. Daarnaast wordt de samenwerking in co-bestuur met de medische staf gecontinueerd.

Hart voor de zorg

Marjolein de Jong is momenteel voorzitter raad van bestuur van de VVT-organisatie Groenhuysen in Roosendaal. Zij studeerde geneeskunde in Utrecht en begon haar loopbaan als huisarts. Ze heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 5 jaar bij Groenhuysen. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van VieCuri Medisch Centrum en de kinderopvang- en welzijnsorganisatie Trema. Marjolein de Jong is een bevlogen bestuurder met hart voor de zorg.

Marjolein de Jong: ‘Met mijn achtergrond als huisarts en bestuurder in de ouderenzorg ken ik de waarde van een goede gezondheid voor iedereen. Ik kijk er dan ook naar uit om mij bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in te zetten voor alle aspecten van positieve gezondheid, voor patiënten en mét medewerkers en ketenpartners.’

Brede ervaring

De raad van toezicht is blij met de benoeming en ziet in Marjolein de Jong een bestuurder die, in verbinding met medewerkers en artsen in het ziekenhuis, met visie en slagvaardigheid de ingeslagen koers zal voortzetten en doorontwikkelen. ‘Het is winst dat Marjolein haar brede ervaring in huisartsenzorg, ouderen- en thuiszorg kan gebruiken in onze samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio’, aldus Johan van der Heide namens de raad van toezicht. ‘Dat geeft ons het vertrouwen dat er goede waardegedreven zorg in onze regio zal blijven. We verwelkomen Marjolein de Jong dan ook graag als bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei.’