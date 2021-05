Hennie weet zeker dat NEC promoveert: 'Mijn hart is rood-groen-zwart'

De rasechte Nijmegenaar verkoopt NEC-merchandise en heeft nu al bij de drukker speciale NEC-shirts laten bedrukken. "Het blijft nog een verrassing wat er op de shirts staat, maar het heeft met promoveren te maken", lacht Linders.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Niet geslapen

Linders runt een kleine buurtsuper en verkoopt voetbalspullen van NEC in het Waterkwartier in Nijmegen. Hij weet dat de spelers het nog wel eerst moeten laten zien, donderdagavond tegen Roda JC in de eigen Goffert. Hij heeft er niet van geslapen.

Toch weet hij zeker dat het goedkomt voor zijn club. "NEC is een slapende reus, we hebben er hartstikke veel vertrouwen in. We gaan winnen, verliezen staat niet in het woordenboek", zegt Linders stellig.

"Onze club heeft in het verleden meer goede resultaten gehaald. In Moskou, in Waalwijk, thuis tegen Udinese. Het kwam vannacht allemaal weer boven. Toen dacht ik: nu komt er weer iets moois bij."

Linders stond woensdag nog geruime tijd in de rij om zich te laten testen op het coronavirus. Hij mag donderdag het stadion in - waar hij al een jaar niet geweest is - om de wedstrijd tegen Roda JC bij te wonen.

Huwelijk met z'n drieën

Supporters komen deze ochtend bij Linders al t-shirts halen in het rood, groen en zwart. Ook koopt iemand twee grote vlaggen, omdat hij op zijn verjaardag - met zijn vrouw die ook jarig is - op een groot scherm naar de wedstrijd van NEC gaat kijken. "Ik mag niet van huis op mijn verjaardag, dus heb ik een beamer gekocht", zegt hij. Ook hij is overtuigd van de winst.

Volgens Linders is hij in zijn huwelijk met zijn drieën. 'Mijn vrouw zegt wel eens: je bent niet met mij getrouwd, maar met NEC. En in feite heeft ze wel een beetje gelijk, ja. Die club zit heel diep. Ik heb wel eens gezegd: als ze mijn hart er uithalen, dan is dat hart rood-groen-zwart, denk ik."

IJs en frikandellen

Niet alleen Hennie Linders heeft de smaak te pakken met NEC-merchandise. Richard Bloem, die een ijssalon runt in Nijmegen, heeft NEC-ijs in de aanbieding. De helft van de opbrengst die de verkoop van het ijs oplevert gaat naar de club zelf, om spelers mee aan te trekken die de ploeg sterker maken om mee te kunnen op het hoogste niveau.

Richard Heuveling, ook bekend als Kale Ries, zoekt het eveneens in het assortiment eten en drinken. De zelfbenoemde 'snackfluencer' bedacht al eerder de NEC-frikandel. Hij voorzag de frikandel van rood-groen-zwarte saus, geheel in de stijl van de clubkleuren. En de Nijmeegse zanger Schele Daan heeft echt NEC-gebak in de aanbieding, dat op meerdere plaatsen te koop is. "We pakken twee keer geel-zwart, eerst Roda JC en zondag NAC", zegt hij vol vertrouwen. "En dan verslaan we volgend seizoen het geel-zwart van Vitesse."

Zanger Schele Daan laat zijn NEC-gebak zien. Foto: Omroep Gelderland