Rainbowband zoekt nieuwe repetitieruimte: 'Anders geet de stekker eruut'

“Onze huidige repetitieruimte wordt gesloopt”, zegt Tonnie Weikamp. Hij is muzikaal leider van de Rainbowband en heeft 27 jaar geleden de band opgericht. “Voor juli moeten wij hier uit zijn en dus zijn we hard op zoek naar een nieuwe oefenruimte.” Maar die is nog niet zo gemakkelijk gevonden.

De band moet het doen met beperkte financiële middelen, de nieuwe repetitieruimte moet een opslagruimte hebben voor alle instrumenten en beschikken over rolstoeltoiletten. “En dat is hier in de buurt van Lichtenvoorde niet zo makkelijk te vinden”, aldus Weikamp. “Gelukkig heeft de gemeente al wel laten weten bij te willen springen, als er in de toekomst toch huur betaald moet worden. Zij kijken ook mee naar een nieuwe oefenruimte.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Voor de leden is het echt een uitje'

Al meer dan 25 jaar is de Rainbowband een begrip in de Achterhoek. Normaal gesproken treedt de band meerdere keren per jaar op, maar door corona ligt alles al veertien maanden helemaal stil. “Je bent zo gewend om 27 jaar elke maandagavond met deze mensen te repeteren en nu is er even helemaal niks meer”, vertelt Weikamp. “Voor de leden is het echt een uitje.”

Ook voor Peter Dibbets, die al 25 jaar lid is van de Rainbowband. “Ik ga hier met zoveel plezier naar toe. We zijn allemaal vrienden van elkaar, ondanks dat we allemaal een beperking hebben”, zegt Dibbets. “Je wordt hier met open armen ontvangen.” Ook Peter kan zich nog niet voorstellen dat er straks geen Rainbowband meer is. “Dat zou echt heel jammer zijn”, aldus Dibbets.

Rainbowband wil 30-jarig jubileum halen

Een nieuwe oefenruimte wordt het liefste in de buurt van Lichtenvoorde gevonden. “Veel van onze leden zijn afhankelijk van vervoer, dus het liefste willen we dat de leden niet de hele Achterhoek door hoeven”, zegt Weikamp. Hij kan zich nog niet indenken dat er na 27 jaar een einde komt aan de Rainbowband. “Ik doe dit altijd met zoveel plezier. Als je een band op deze manier moet achterlaten, dat kan ik me haast niet voorstellen.”

Over drie jaar wil de Rainbowband graag het dertig jarig jubileum vieren. “Als het aan mij ligt gaan we dat halen”, zegt Weikamp. “Daar ga ik vanuit. Dan ben ik wel op leeftijd, maar dan hoop ik de band op een nette manier over te dragen aan iemand anders.”