Steeds meer wildaanrijdingen, Gelderland is opnieuw koploper

Het aantal aanrijdingen met dieren is de laatste jaren flink gestegen en Gelderland is als het om wild gaat weer de koploper. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag op basis van eigen cijfers.

Het landelijk aantal aanrijdingen met een dier, meestal in april en mei, steeg van 5750 in 2014 naar 8603 in 2020. Woensdagavond nog, werd een wild zwijn aangereden op de N224 over de Ginkelse Heide tussen Ede en Wolfheze, een Gelderse hotspot als het om wildaanrijdingen gaat.

Op de N224 in Ede was het aantal aanrijdingen van 2011 tot en met 2016 gemiddeld dertig, maar van 2016 tot en met 2020 gemiddeld 71. In 2021 waren het er tot dusver vijftien, waaronder een wolf.

Oorzaken

Verzekeraars wijten de landelijke stijging aan een stijging van het aantal weggebruikers, smartphonegebruik in het verkeer en aan drukte in de natuur door de coronapandemie, waardoor wilde dieren vaker hun vaste gebied verlieten. Ze vinden dat lokale overheden in provincies waar veel ongelukken gebeuren automobilisten moeten wijzen op hotspots.

Volgens de gemeente Ede kan een stijging in wildaanrijdingen behalve aan verstoring ook aan groei van de populatie liggen. Mogelijk door een groot voedselaanbod, en door zogenaamde 'mastjaren' waarin bomen extra veel vrucht dragen. Ook houden ingrepen van faunabeheerders niet altijd 100 procent gelijke tred met de ontwikkeling van de wildpopulatie.

Maatregelen

In Ede zijn inmiddels verschillende maatregelen uitgeprobeerd. Jagers van faunabeheer schieten bijvoorbeeld vooral rond de weg, en minder in gebieden verder van de weg af. Ook worden dieren bij de weg weggejaagd. De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder zogenaamde 'zwijnenblokken' neergelegd, speciale tegels waar wroetende zwijnen bij het wroeten bij uitkomen, maar die hebben niet geholpen.

De gemeente probeerde ook te waarschuwen met tekstkarren langs de weg en op sociale media, rond het verzetten van de zomertijd naar de wintertijd, waarin extra veel aanrijdingen plaatsvinden. De gemeente is met de provincie als wegbeheerder en met Natuurmonumenten in gesprek of een aanpassing van de maximum snelheid al dan niet nut kan hebben.

De gemiddelde claim per wildaanrijding in Nederland steeg volgens de verzekeraars ook. Van 1632 euro in 2017 naar 1921 in 2020, volgens de verzekeraars doordat onderdelen duurder zijn geworden en schadeherstel steeds complexer.

