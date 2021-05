Achterhoek schreeuwt om aandacht met nieuwe campagne

Want daar werd natuurlijk geprobeerd om de focus van een aantal Tweede Kamerleden meer richting het Oosten te bewegen.

Apetrots is Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Ambassadeurs op de campagne, die onder andere een film betreft. "De film zegt alles over de Achterhoek. Het is een regio waar tradities nog belangrijk zijn en waar het goed wonen en leven is, maar waar ook ruimte bestaat voor innovatie en nieuwe mensen."

De campagne is vooral bedoeld om niet langer enkel dagjesmensen en vakantiegangers naar de Achterhoek te lokken. Boumans: "Heel veel mensen hebben toch het idee dat de Achterhoek iets is waar je een weekje naartoe gaat, want het is ver rijden en dan zijn daar allemaal mensen met een tractor en koeien."

Hij vervolgt: "Dat is er ook, maar we zijn daarnaast ook een regio waar enorm veel innovatie is. Waar je nog voor een goede prijs mooi kunt wonen en waar het lekker werken is, die boodschap willen we uitdragen."

Lentediner

De feestelijke lancering van de nieuwe campagnefilm vond plaats tijdens het inmiddels klassieke Achterhoeks Lentediner in Nieuwspoort. Lange tijd was het onduidelijk of het dit jaar doorgang kon vinden, maar de organisatoren hebben een creatieve oplossing bedacht. Niet alleen Kamerleden reisden als vanouds af naar de eetzaal in Den Haag, dit jaar zat er ook een flinke delegatie thuis om mee te kijken via een livestream om in gesprek te gaan met gasten. Om ze nog enigszins bij het diner te betrekken waren er pakketjes ingrediënten thuisbezorgd en werd er een kookworkshop georganiseerd.

Zichtbaarheid

Een belangrijk wapenfeit voor veel aanwezige politici is het doorbreken van de zogenaamde Haagse bubbel waar ze in zitten. PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop beaamt dat: "Ik denk dat er veel meer mensen uit de regio in de Tweede Kamer zouden moeten zitten.

De nieuwkomer in de Kamer gaat zelf ook het land in: "Ik denk dat het een goed idee is als meer volksvertegenwoordigers de regio gaan bezoeken en daar in gesprek gaan. Dat is de enige manier waarop kiezers weer hun vertrouwen terug winnen in de politiek."

Burgemeester Boumans beaamt dit: "Wij worden gezien als mensen die komen zeuren en bedelen." Mijn oproep aan Den Haag is: 'Beste Tweede Kamer, jullie zijn met 150 de basis van ons allemaal, maak het waar en laat zien dat die regio waar meer dan de helft van iedereen woont ook echt belangrijk voor jullie is'."