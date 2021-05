Wethouder: “‘Geschrapte’ zorgwoningen Bloemerstraat komen er nu wel in Waalkwartier”

In de Nijmeegse nieuwbouwwijk Waalkwartier in het Waalfront komen waarschijnlijk ongeveer 40 zorgwoningen van De Waalboog die gerealiseerd worden door wooncorporatie Woonwaarts, plus nog een aantal sociale huurwoningen. Dat zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) woensdagavond, die aangeeft dat hier verregaande gesprekken over plaatsvinden. Eerder was er het plan om deze zorgwoningen op de oude Intersport-locatie aan de Bloemerstraat te realiseren in combinatie met 150 studentenwoningen, maar dat plan ging niet door. De gemeenteraad is kritisch op de ontwikkeling die nu gaat plaatsvinden op de Bloemerstraat.

Zorgwoningen

De gemeente was vanaf 2015 deelnemer aan het project om de 40 zorgwoningen te realiseren aan de Bloemerstraat. De gemeente kwam er echter niet uit met de projectontwikkelaar, omdat het plaatsen van een lift waar een bed in paste maakte het plan echter uiteindelijk voor de gemeente financieel onmogelijk. “Toen hebben we moeten zeggen: helaas, het lukt niet”, vertelt Vergunst. “Daarom is het goed nieuws dat ik nu kan melden dat we vrij concreet zijn met De Waalboog voor het realiseren van ongeveer 40 betaalbare zorgwoningen voor De Waalboog in de buurt van het centrum. Ze komen in het Waalkwartier in het Waalfront, samen met een aantal sociale huurwoningen van Woonwaarts.” Will Reichgelt (50Plus) is verheugd: “Dit lijkt me een goed alternatief voor de zorgwoningen die niet doorgingen.”

Kritische gemeenteraad

De locatie op de Bloemerstraat wordt nu alsnog omgevormd tot een woontoren met kleine woningen voor starters: 102 woningen van minder dan 50m2 en 34 grotere woningen zonder balkon, maar met een gezamenlijk dakterras. Toekomstige bewoners krijgen geen parkeerplaats of parkeervergunning en de huurprijs wordt marktconform. Hoewel de gemeenteraad het plan enkel nog kan blokkeren, maar er nog maar weinig aan kan veranderen omdat de omgevingsvergunning al ingediend is, klinkt er veel kritiek op de bouwplannen. Alle partijen behalve GroenLinks en D66 kraken harde kritische noten. Verschillende partijen snappen niet waarom de wethouder geen huurprijsafspraken heeft weten te maken, waarom de drie extra verdiepingen die toegevoegd mochten worden voor de geplande zorgwoningen er alsnog komen (“een cadeautje voor de projectontwikkelaar”) en hoe het mogelijk is dat er voor de grotere woningen geen parkeergelegenheid wordt geboden. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan fietsparkeergelegenheid dicht bij de supermarkt die op de begane grond wordt gevestigd.

"Behoefte aan deze woningen"

Vergunst is op zijn beurt juist erg blij met het plan. “We weten dat er echt behoefte is aan deze kleine appartementen, bijvoorbeeld bij starters die niet meer bij SSH& kunnen blijven wonen. Het gaat om middeldure huurwoningen, en daar hebben we ook een tekort aan in Nijmegen. Aan het maken van huurprijsafspraken hangt altijd een prijskaartje voor de gemeente. Bovendien gaat het hier om een private ontwikkeling en daar kunnen we niet zomaar eisen aan gaan stellen. Mensen die een parkeerplaats willen moeten hier niet gaan wonen, het parkeerbeleid in het centrum maakt dat ze van de gemeente geen parkeervergunning krijgen. De toekomstige bewoners gaan dan ook niet voor parkeeroverlast zorgen in de buurt. De drie extra woonlagen zijn geen cadeautje, want hoe hoger je bouwt, hoe hoger de kosten per vierkante meter zijn. Voor bezoekers van de toekomstige supermarkt geldt hetzelfde als in de rest van de stad: je fiets mag in een rek, niet tegen het raam.”

