Tiel komt met grootse plannen voor het oude veilingterrein

De gemeente Tiel is daar in ieder geval van overtuigd en heeft de afgelopen periode onder meer de hallen van de Vrije Markt, Ali Baba Bazaar en kringloopzaak 2Switch aangekocht.

Met BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Thius is een visie opgesteld hoe het gebied er de komende jaren uit moet komen te zien. De visie is woensdagavond gepresenteerd op een digitale beeldvormingsavond voor de gemeenteraad. Voor de herontwikkeling van het gebied zou zo'n 10 miljoen euro subsidie nodig zijn. De gemeente is hiervoor ook in gesprek met de provincie Gelderland en het Rijk.

Op het oude veilingterrein moeten maximaal 350 woningen komen, zowel appartementen als huizen. Daarvan zijn er 98 bestemd voor sociale huur. De nadruk bij de koopwoningen ligt op de wat duurdere woningen.

Het is de bedoeling een deel van de oude veilinggebouwen en de voormalige Metawafabriek te behouden. Er zou hier kleinschalige bedrijvigheid en horeca kunnen komen. In de nieuwbouw worden stijlelementen van de historische bebouwing gebruikt.

Beroepscollege

Het nieuwe gebouw voor het Lingecollege is geprojecteerd aan de rand van het veilingterrein op de hoek van de Teisterbantlaan en de Papesteeg. Daar is nu een trainingsveld van de Tielse Hondenvereniging. De gemeente heeft al 18 miljoen euro gereserveerd voor dit gebouw.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de onderwijslocatie samen met ROC Rivor zou worden ontwikkeld. Het ROC is echter afgehaakt.

Met de komst van dit nieuwe 'beroepscollege' wordt de oude vmbo-locatie aan het begin van de Teisterbantlaan overbodig. Het gebouw dat ook wel bekendstaat als 'de onderwijsflat' zal daarbij gesloopt worden. Op het terrein moeten zo'n 60 woningen komen.

Woningen weg voor weg

Naast de gebruikers van de huidige bebouwing en de hondenvereniging, zouden er ook enkele woningen aan de Papesteeg moeten verdwijnen. Dit om een nieuwe weg mogelijk te maken waarmee de Teisterbantlaan met een rotonde wordt doorgetrokken naar de Spoorstraat. Ook zou de doodlopende Papesteeg op termijn aangesloten moeten worden op de provinciale weg en zit er een fietstunnel onder de spoorstraat en het spoor in de plannen.

Gesprekken met deze woningeigenaren zijn gaande. De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met buurtbewoners van beide locaties. Op de beeldvormingsavond werd de visie enthousiast ontvangen. De verwachting is dat de gemeenteraad in januari volgend jaar kan besluiten of het plan ook echt door kan gaan.

Zie ook: Tielse onderwijsflat mogelijk toch weg voor nieuwbouw met ROC op veilingterrein

Het plan. Foto: Gemeente Tiel