Wethouder: "Ook gemeente Nijmegen gebruikt soms nep-accounts om mee te kijken met burgers"

Ook de gemeente Nijmegen maakt wel eens gebruik van nep-accounts om op sociale media mee te kijken met burgers. In welke mate en of dat op een wettige manier gebeurt, wordt nog uitgezocht. Dat zegt wethouder Petra Molenaar (SP) woensdagavond in antwoord op vragen van de PvdA. De Volkskrant publiceerde dinsdag een verhaal waaruit blijkt dat Nederlandse gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op sociale media, onder andere met nep-accounts. Volgens de krant is dit een methode die gemeenten niet mogen gebruiken.

"Geen standaardprocedure, maar het gebeurt wel"

Molenaar schrok zelf ook van het artikel in De Volkskrant. “Ik heb meteen navraag gedaan en een inventarisatie uitgezet in de hele organisatie, en wat ik in dit korte tijdsbestek te weten ben gekomen is dat wij inderdaad ook nep-accounts gebruiken in het kader van digitale monitoring. Dat gebeurt niet op grote schaal en het is ook niet een standaardprocedure, maar het gebeurt wel op verschillende beleidsterreinen. In het verleden bij Publiekszaken, maar zijn geen gegevens bij opgeslagen. Op het domein Veiligheid in het uiterste geval en door mensen die er training voor hebben gevolgd. En op Zorg en Inkomen gaan we uit van vertrouwen maar gebeurt het incidenteel als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een serieuze verdenking van bijstandsfraude. Daarbij worden wel gegevens opgeslagen, maar er wordt nooit als direct gevolg van alleen die gegevens gekort op bijstandsuitkeringen. Voor dit domein is er een protocol vanuit de VNG, maar die wordt er niet dagelijks naast gelegd. Verder hebben we geen overkoepelend protocol.”

"Als het juridisch niet mag, moeten we actie ondernemen"

Het gebruik van online monitoring of nep-accounts hoeft niet strijdig te zijn met de wet, zegt Molenaar. “Maar het verdient wel nader onderzoek. Als er dingen gebeuren die niet kloppen volgens de wet, dan moeten dat absoluut verbeterd worden. Als blijkt dat er een protocol moet komen, dan moeten we daarmee aan de slag. Maar wat fout is en wat niet is nu nog niet te zeggen, dat zoeken we verder uit.” Molenaar benadrukt dat er voor het digitale tijdperk ook al weg meegekeken door gemeenten. “Bijvoorbeeld door iemand die zich anders voordeed.”

"Een fijn lijntje"

PvdA-raadslid Jasper Konijnbelt stelde de vragen aan Molenaar en hoopte van harte dat er van deze werkwijze geen sprake zou zijn in Nijmegen. “Het antwoord is toch ja, dat is duidelijk. Daar schrik ik wel van. Het is nog niet duidelijk of er iets ongeoorloofds gebeurd is en of er gehandeld is op basis van informatie die op deze manier verkregen is. Maar de toeslagenaffaire spookt nog door de krochten van ons geheugen, een zaak die voor eenieder tot afgrijzen is. De maatschappelijke discussie is zeer actueel: hoe moet de overheid omgaan met de privacy van burgers? Het is een fijn lijntje. Als het mag zoals het nu gebeurt, dan is dat zo en kunnen we er als gemeenteraad onze controlerende meetlat lang leggen. Maar het is mij nog niet duidelijk of de gemeente deze bevoegdheid überhaupt heeft. De Volkskrant suggereert immers van niet. Ik ga niet uit van verkeerde intenties. Maar het is een glijdende schaal als je géén protocol hebt er gebeuren dingen waarvan blijkt dat het niet mag. Ik ben blij dat de wethouder toezegt dat er binnen een maand meer informatie naar de raad toe komt hierover.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7