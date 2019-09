Het ambtsgebed: bidden, bezinnen of gewoon beginnen

Het was de toenmalige burgemeester Van Putten van Putten die in maart 2007 een klein politiek relletje veroorzaakte door aan het eind van de raadsvergadering waarin het college was gevallen het ambtsgebed niet uit te spreken.

Van Putten en de kersverse oud-wethouders vonden het niet opportuun de tumultueus geëindigde raadsvergadering te beëindigen met een dankwoord aan de Allerhoogste. Van Putten liep na de vergadering weg, een op het ambtsgebed wachtende gemeenteraad in verbazing achterlatend.



In Ede lijkt het ambtsgebed te sneuvelen, de gemeenteraad stemde gisteren over het voorstel van de VVD om de bede te schrappen. Verslaggever Arjan Hoefakker was erbij en maakte deze reportage..



Geen goed bestuur zonder Gods zegen

De kwestie tekent de waarde die in een steeds kleiner wordend aantal gemeenten wordt gehecht aan het ambtsgebed, waarin de burgemeester bij aanvang en soms ook aan het eind van de raadsvergadering Gods kracht en wijsheid vraagt voor het raadswerk. Geen goed bestuur zonder Gods zegen.

Aan de andere kant hebben steeds meer gemeenten inmiddels afscheid genomen van de traditie. Bijvoorbeeld met een zakelijk beroep op de scheiding van kerk en staat. Andere factoren zijn de toenemende ontkerkelijking, de nieuwe politieke verhoudingen in de gemeenteraden en de persoonlijke motieven van raadleden en partijen die het ambtsgebed niet meer van deze tijd vinden.

'Ik ben voor vrijheid van godsdienst. Je kunt niet iemand verplichten ergens aan deel te nemen als diegene er niet achterstaat', aldus een raadslid van de gemeente Montferland in 2011 toen daar stemmen opgingen om het ambtsgebed af te schaffen. En dat gebeurde uiteindelijk ook: het religieus geladen gebed werd vervangen door een neutraler 'overweging' die acceptabeler was voor de niet-gelovige raadsleden. Bijkomend voordeel; zij die dat willen, kunnen tijdens de overweging, soms een uitgesproken tekst, soms een moment van stilte, in zichzelf bidden als ze dat willen.

Steeds minder gemeenten met ambtsgebed

Zoals gezegd, de trend zet door. In Ede, de grootste gemeente in Nederland die nog een ambtsgebed heeft, diende de VVD een voorstel in om het gebed af te schaffen. Donderdagavond staakten de stemmen nog doordat de fractievoorzitter van D66 afwezig was: 19-19. Over twee weken komt de kwestie opnieuw op de agenda. Als alle 39 raadsleden dan wel present zijn en ze niet van mening zijn veranderd, is Ede de officieuze titel Grootste Gemeente met Ambtsgebed kwijt.



Ambtsgebed Ede

Barmhartige God.

Aan het begin van deze raadsvergadering is onze bede en ons persoonlijk streven dat wij oprecht en vol respect met elkaar mogen omgaan, dat wij met wijs beleid en helder inzicht de juiste besluiten zullen nemen, tot uw eer, tot het welzijn van onze gemeente en tot opbouw van een rechtvaardige samenleving. Amen.

Niet bezinnen maar gewoon beginnen

Ede is een van de 62 gemeenten in Nederland die begin dit jaar nog een ambtsgebed voor en soms ook na de raadsvergadering hadden. In 2007 waren dat er nog bijna 100, zo blijkt uit recent onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. Een telefonische rondgang van Omroep Gelderland langs de 54 Gelderse gemeenten leverde deze vrijdag 10 gemeenten op die nog een ambtsgebed hebben (Barneveld, Ede, Elburg, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten en Scherpenzeel), 6 die een moment van stilte of bezinning hebben en 16 die na een welkomstwoord van de burgemeester meteen aan de agenda beginnen. Niks bidden of bezinnen, maar gewoon beginnen. Daarbij moet worden aangetekend dat de verhouding ietsje anders kan liggen; 15 gemeenten hadden de telefoonbeantwoorder al aanstaan.

Ambtsgebed 'lokale kwestie'

In 2006 antwoordde toenmalig minister Remkes van Binnenlandse Zaken op Kamervragen dat hij het ambtsgebed niet strijdig achtte met de scheiding tussen kerk en staat. Volgens Remkes is er sprake van een vaak lange traditie die wat hem betreft niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Wel schrijft Remkes dat er wat hem betreft geen sprake mag zijn van dwang of verplichting. 'De Staten- en raadsleden moeten zelfstandig kunnen besluiten of zij al dan niet deelnemen aan het gebed of al dan niet actief respect tonen. Het besluit tot niet-deelneming of het niet tonen van actief respect mag er nimmer toe leiden dat een staten- of raadslid de toegang tot de vergadering wordt ontzegd', aldus Remkes in zijn brief.

Ook moet wat hem betreft de voorzitter van de vergadering zelf kunnen beslissen of hij een ambtsgebed uitspreekt of niet. Mocht die verplichting worden vastgelegd in het reglement van orde, dan zal de minister de bepaling voordragen voor vernietiging, aldus Remkes. Gemeenten houden dus de zeggenschap over het ambtsgebed, zolang dat maar niet dwingend wordt opgelegd.