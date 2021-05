Noodbevel en noodverordening; burgemeesters grijpen er vaak naar in coronatijd

Vanavond speelt NEC thuis tegen Roda JC. In het Goffertstadion mogen 1500 supporters aanwezig zijn. Het is voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reden voor vandaag een noodbevel af te kondigen. De laatste tijd vliegen de noodbevelen en noodverordeningen ons om de oren. Hoe kan dat?

Hansko Broeksteeg, hoofddocent gemeenterecht aan de Nijmeegse Radboud Universiteit ziet ook dat burgemeesters sinds corona vaker noodbevelen of noodverordeningen afkondigen. En dat is logisch, zegt hij: "Het zijn bijzondere tijden."

Tot vorig jaar was het nog uitzonderlijk als een noodverordening werd ingezet. Maar sinds maart 2020 waren er maandenlang noodverordeningen in de veiligheidsregio's waarin de coronamaatregelen waren opgenomen. Op 1 december werden die noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet.

Als boetes niet meer afschrikken

Via die wet is onder meer groepsvorming verboden. Er staan boetes op, maar als die mensen er niet van weerhouden om samen te klonteren en de burgemeester echt wil voorkomen dat dat gebeurt, kan die weinig anders dan naar een noodmaatregel grijpen.

Volgens Broeksteeg biedt de gemeentewet geen alternatieven. Een burgemeester kan supporters gewoon oproepen niet naar het stadion te komen, maar als die het vermoeden heeft dat daar niet naar wordt geluisterd, blijft alleen het noodbevel of de noodverordening over. "De noodverordeningen zijn er bijna allemaal op gericht groepsvorming te voorkomen en dan vooral om te voorkomen dat mensen naar een bepaalde plek komen. En het is eigenlijk het enige middel dat de burgemeester heeft."

'Kom niet naar het stadion'

Ook Bruls wil niet dat supporters naar het stadion van NEC komen. Alleen fans met een kaartje voor de wedstrijd zijn welkom. De rest moet thuisblijven. Het noodbevel dat Bruls heeft afgekondigd geldt dan ook voor het plein voor het stadion tot aan de Burgemeester Daleslaan.

Bruls zei het te betreuren dat het noodbevel nodig is, maar zag geen andere optie. Maandag maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekend dat er publiek welkom is tijdens de play-offs. Dat was voor Bruls een verrassing "Wij werden overvallen door het besluit van het ministerie en moesten de voorbereidingen op het laatste moment aanpassen."

Rechter kan noodbevel checken

En dus komt hij met een noodmaatregel. Broeksteeg: "Met een noodbevel kan de burgemeester beter handhaven en preciezer aangeven wat wel en niet mag."

Dat er vaker naar het noodbevel of de noodverordening wordt gegrepen, betekent volgens Broeksteeg niet dat burgemeesters er ook makkelijker mee strooien. "Het wordt wel correct ingezet. Een noodbevel of noodverordening moet ook goed door de burgemeester worden gemotiveerd, want anders kan die worden teruggefloten door de rechter."

Noodbevel of noodverordening; wat is het verschil?

Een noodbevel geldt voor een bepaald aantal personen of organisaties. Met dit middel kunnen autoriteiten in een bepaald gebied optreden tegen specifieke personen, denk aan relschoppers. Met het noodbevel kunnen ze bijvoorbeeld straten afsluiten en pleinen laten ontruimen door de ME.

Een noodverordening richt zich tot een grotere groep en is vaak van langere duur. Bovendien wordt een noodbevel vaak ineens ingevoerd, terwijl een noodverordening moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Een noodverordening wordt dus vaak van tevoren aangekondigd, als de burgemeester of veiligheidsregio de problemen vooraf zien aankomen.

