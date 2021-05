Vreugde na rouw bij sportschool in Silvolde

“Het is niet alleen de sport die mensen missen, maar ook het sociaal contact”, schetst eigenaar Yamir van Werven van de sportschool. Vijf maanden lang konden klanten niet binnen sporten. Voor Van Werven was de periode dat de sportschool dicht was extra lastig omdat zijn vader Tim, medeoprichter van de sportschool, enkele maanden geleden overleed. Een laatste eer werd bewezen door een erehaag met fakkels te vormen langs de route van de rouwstoet. Daarnaast is er een blijvende herinnering aan de oprichter gecreëerd in de vorm van een muurschildering: “Gelukkig hebben we een mooi afscheid kunnen geven. Niet het afscheid dat ik wilde, maar het was bizar mooi.”



Klanten zijn opgelucht dat ze na maanden weer binnen terecht kunnen bij Peak Fit. De afgelopen tijd stonden er buiten wel tenten, maar dat was anders volgens bezoekers. “Dat was wel fijn, maar je mist dat je naar binnen kan”, zegt Siebe, terwijl hij aan het bankdrukken is. “Je hebt nu veel meer ruimte, binnen is alles beter.” Volgens Van Werven moeten de bezoekers van de sportschool zich, naast een reservering, aan nog een aantal spelregels houden: "De anderhalve meter afstand moet aangehouden worden en iedereen krijgt een eigen doekje en flesje met desinfectiegel. Na het gebruik van apparaat moet dat schoongemaakt worden."



'Terug naar twee jaar geleden'

Van Werven en zijn leden zijn blij met de ruimte die nu gegeven is, maar er zijn nog voldoende wensen. "Dat de groepslessen weer gegeven mogen worden en dat je niet meer hoeft te reserveren", zegt de eigenaar van Peak Fit. "Zoals het voorheen was, zo'n twee jaar geleden." Siebe kijkt positief naar de toekomst: "Ik hoop dat het van de zomer toch wel weer mag, we gaan het zien."





